Doda nie rozumie fascynacji Chajzerami

Publika lubi plotkować i związkach gwiazd oraz analizować każdą dramę i ważniejsze wydarzenie. Jak na przykład ślub, a jeszcze lepiej, gdy budzi on kontrowersje. Gdy zatem Filip Chajzer żenił się z ok. 20 lat młodszą Bianką, żyła tym cała Polska. A potem świeżo upieczone małżeństwo doczekało się własnego podcastu, który szybko stał się memem.

W rozmowie z Pomponikiem Doda skomentowała całą tę sensjację przyznając, że kompletnie jej nie rozumie. - Po pierwsze, nie rozumiem tej niezdrowej ekscytacji ich związkiem, bo to mało świadczy o nich, tylko o tych ludziach, którzy się tym ekscytują. Kogo to w ogóle obchodzi? - rzuciła.

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Chajzerowie planują dzieci? Bianka zaskoczyła Filipa. Nie rozmawiali o tym wcześniej?

Uderzyła w intrenautów. Broni Filipa i Blanki

Doda przyznaje, że nie miała styczności z podcastem Chajzerów, ale nawet gdyby miała to nie jej oceniać, kto jak się zachowuje. Przy okazji skrytykowała wszystkich komentujących i nabijających się z Filipa i Blanki - jej zdaniem to, jak para funkcjonuje we własnym małżeństwie to tylko i wyłącznie ich sprawa.

Ludzie, którzy to komentują, myślą, że inaczej się zachowują w pierwszych miesiącach miłości na przystanku, w tramwaju czy gdziekolwiek? Wystarczy ich posłuchać z boku i nikt się od nikogo nie różni [...] Kto w ogóle decyduje, jak pary powinny się ze sobą komunikować? Jest jakieś jury? Jest powoływane jakieś grono osób, które będzie mówić, jak ludzie mają się zachowywać w stosunku do siebie? Nikomu krzywdy nie czynią, a bardziej dziwi mnie, że ktoś się tym ekscytuje - skwitowała.

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