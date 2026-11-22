Piłkarze Barcelony pokonali na Camp Nou Villarreal 3:2 w trzynastej kolejce hiszpańskiej ekstraklasy. Drużyna gospodarzy schodziła na przerwę, przegrywając różnicą dwóch goli.

Kanadyjczycy zaskoczyli faworyta na początku spotkania.

Goście prowadzili 2:0 już po siedmiu minutach gry. Bramki dla Villarrealu zdobyli Tajon Buchanan i Tanitoluwa Oluwaseyi.

W 23. minucie Lamine Yamal wykonał rzut karny dla gospodarzy, ale piłka po jego strzale trafiła w słupek.

Odrobienie strat w drugiej połowie meczu.

Drużyna niemieckiego trenera Hansiego Flicka odrobiła stratę w drugiej połowie. Najpierw Pedri dośrodkował w pole karne, a Gerard Martin głową strzelił gola na 1:2.

Zaraz po tym trafieniu Fermin Lopez wyrównał na 2:2 po asyście Yamala. Wygraną gospodarzy przypieczętowało samobójcze trafienie obrońcy Villarrealu Pau Navarro, który nieudolnie przeciął dośrodkowanie i skierował piłkę do własnej bramki.

Sportowy dziennik „As” tuż po końcowym gwizdku podsumował to wydarzenie: „Remontada lidera”.

Barcelona utrzymuje pozycję lidera w tabeli.

Wojciech Szczęsny spędził spotkanie na ławce rezerwowych gospodarzy. Bramkarz zagrał po raz ostatni 16 września w wygranym 7:2 meczu z Racingiem Santander.

Barcelona triumfowała w lidze po raz trzeci z rzędu. W trzynastu kolejkach rozgrywek zanotowała dwanaście zwycięstw i jedną porażkę.

Z dorobkiem 36 punktów prowadzący w tabeli zespół ma trzy punkty przewagi nad Realem Madryt, który w sobotę wygrał z Celtą Vigo 2:1. Trzecie miejsce zajmuje Atletico Madryt, które w niedzielę wieczorem rozegra wyjazdowe spotkanie z Getafe.