"Taniec z Gwiazdami" - ćwierćfinał na żywo. Kto pożegna się z show? [RELACJA]

Dwa tygodnie temu, we Wszystkich Świętych, w studiu programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zagościły prawdziwe ikony. Irena Santor obejrzała występy do piosenek z jej kultowego repertuaru, natomiast Jolanta Kwaśniewska zasiadła w jury. Panie zaapelowały, by nikt nie odpadł z show i tak się stało!

Głosy przeszły do ćwierćfinału, który odbywa się dzisiaj - 15 listopada - w związku z odwołaniem odcinka tydzień temu, w pierwszym dniu żałoby narodowej po ataku w Krakowie. Telewizja Polsat zdecydowała, że program po prostu przesunie się o tydzień, a finał zobaczymy 29 listopada.

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - ćwierćfinał 15.11.2026 - NA ŻYWO

Na żywo "Taniec z Gwiazdami" 19 - ćwierćfinał 15.11.2026 20:11 Dominik, Estelle i Żaklina zdobyli następujące noty: Tomasz Wygoda: 8

Julia Wieniawa: 8

Rafał Maserak: 7

Iwona Pavlović: 6

Razem: 29 20:07 "Biodra nie kłamią, ale stopy prawdę ci powiedzą" - Iwona Pavlović po sambie Dominika Rupińskiego do hitu "Hips don't lie" Shakiry. 20:05 14 Gwiazdy pojawiły się już na ściance - wow! 20:02 Najpierw "Top Model", teraz "Taniec z Gwiazdami". Kim jest Żaklina Ta Dinh? Pierwszy występ należy do Dominika i Estelle! Dziś towarzyszy im influencerka Żaklina Ta Dinh. 19:56 "Taniec z Gwiazdami" wkracza w decydującą fazę. Jan Błachowicz i inni goście zatańczą z uczestnikami Rozpoczynamy ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami"! Dziś pary wystąpią wraz z zaproszonymi gośćmi. Kto tworzy tercety? To znane twarze! 19:20 Ćwierćfinał 19. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" rozpocznie się o 19:55 na antenie telewizji Polsat. Śledź naszą relację z wydarzeń na parkiecie! Pary wystąpią z zaproszonymi gośćmi specjalnymi. Przypominamy, że w poprzednim odcinku nikt nie odpadł i głosy przeszły do ćwierćfinału. Punktacja jury była następująca: Helena Englert i Roman Osadchiy - 78 pkt

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz - 76 pkt

Dominik Rupiński i Estelle François - 75 pkt

Izabela Kuba i Michał Bartkiewicz - 74 pkt

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 68 pkt

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 61 pkt

Aktualne wyniki show. Kto zdobędzie Kryształową Kulę?

W walce o Kryształową Kulę pozostali:

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Te pary pożegnały się z programem:

Quiz o Tańcu z Gwiazdami: połącz gwiazdy z ich tanecznymi partnerami Pytanie 1 z 15 Andrzej Nejman Magdalena Soszyńska Agnieszka Pomorska Kamila Kajak Następne pytanie