"Taniec z Gwiazdami" - ćwierćfinał na żywo. Kto pożegna się z show? [RELACJA]

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Dwa tygodnie temu, we Wszystkich Świętych, w studiu programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zagościły prawdziwe ikony. Irena Santor obejrzała występy do piosenek z jej kultowego repertuaru, natomiast Jolanta Kwaśniewska zasiadła w jury. Panie zaapelowały, by nikt nie odpadł z show i tak się stało!
Głosy przeszły do ćwierćfinału, który odbywa się dzisiaj - 15 listopada - w związku z odwołaniem odcinka tydzień temu, w pierwszym dniu żałoby narodowej po ataku w Krakowie. Telewizja Polsat zdecydowała, że program po prostu przesunie się o tydzień, a finał zobaczymy 29 listopada.
"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - ćwierćfinał 15.11.2026 - NA ŻYWO
"Taniec z Gwiazdami" 19 - ćwierćfinał 15.11.2026
Dominik, Estelle i Żaklina zdobyli następujące noty:
Tomasz Wygoda: 8
Julia Wieniawa: 8
Rafał Maserak: 7
Iwona Pavlović: 6
Razem: 29
"Biodra nie kłamią, ale stopy prawdę ci powiedzą" - Iwona Pavlović po sambie Dominika Rupińskiego do hitu "Hips don't lie" Shakiry.
Pierwszy występ należy do Dominika i Estelle! Dziś towarzyszy im influencerka Żaklina Ta Dinh.
Rozpoczynamy ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami"! Dziś pary wystąpią wraz z zaproszonymi gośćmi. Kto tworzy tercety? To znane twarze!
Ćwierćfinał 19. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" rozpocznie się o 19:55 na antenie telewizji Polsat. Śledź naszą relację z wydarzeń na parkiecie!
Pary wystąpią z zaproszonymi gośćmi specjalnymi. Przypominamy, że w poprzednim odcinku nikt nie odpadł i głosy przeszły do ćwierćfinału. Punktacja jury była następująca:
- Helena Englert i Roman Osadchiy - 78 pkt
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz - 76 pkt
- Dominik Rupiński i Estelle François - 75 pkt
- Izabela Kuba i Michał Bartkiewicz - 74 pkt
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 68 pkt
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 61 pkt
Aktualne wyniki show. Kto zdobędzie Kryształową Kulę?
W walce o Kryształową Kulę pozostali:
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
Te pary pożegnały się z programem:
- 7. miejsce - Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- 8. miejsce - Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- 9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- 10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
- 11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- 12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.