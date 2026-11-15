"Taniec z Gwiazdami" - ćwierćfinał na żywo. Kto pożegna się z show? [RELACJA]

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-11-15 19:20

Po przerwie związanej z żałobą narodową program "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" powraca na antenę. Sześcioro pozostałych w stawce uczestników wystąpi nie tylko ze swoimi partnerami i partnerkami, ale także z zaproszoną trzecią osobą. To już ćwierćfinał! Kto odpadnie, a kto będzie dalej walczyć o Kryształową Kulę? Śledź show razem z nami!

Dwa tygodnie temu, we Wszystkich Świętych, w studiu programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zagościły prawdziwe ikony. Irena Santor obejrzała występy do piosenek z jej kultowego repertuaru, natomiast Jolanta Kwaśniewska zasiadła w jury. Panie zaapelowały, by nikt nie odpadł z show i tak się stało!

Głosy przeszły do ćwierćfinału, który odbywa się dzisiaj - 15 listopada - w związku z odwołaniem odcinka tydzień temu, w pierwszym dniu żałoby narodowej po ataku w Krakowie. Telewizja Polsat zdecydowała, że program po prostu przesunie się o tydzień, a finał zobaczymy 29 listopada.

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - ćwierćfinał 15.11.2026 - NA ŻYWO

Na żywo

"Taniec z Gwiazdami" 19 - ćwierćfinał 15.11.2026

Dominik, Estelle i Żaklina zdobyli następujące noty:

Tomasz Wygoda: 8
Julia Wieniawa: 8
Rafał Maserak: 7
Iwona Pavlović: 6
Razem: 29

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Taniec z Gwiazdami 19 - ćwierćfinał 15.11.2026
Galeria zdjęć 14

Gwiazdy pojawiły się już na ściance - wow!

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Rozpoczynamy ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami"! Dziś pary wystąpią wraz z zaproszonymi gośćmi. Kto tworzy tercety? To znane twarze!

Ćwierćfinał 19. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" rozpocznie się o 19:55 na antenie telewizji Polsat. Śledź naszą relację z wydarzeń na parkiecie!

Pary wystąpią z zaproszonymi gośćmi specjalnymi. Przypominamy, że w poprzednim odcinku nikt nie odpadł i głosy przeszły do ćwierćfinału. Punktacja jury była następująca:

  • Helena Englert i Roman Osadchiy - 78 pkt
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz - 76 pkt
  • Dominik Rupiński i Estelle François - 75 pkt
  • Izabela Kuba i Michał Bartkiewicz - 74 pkt
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 68 pkt
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 61 pkt

Aktualne wyniki show. Kto zdobędzie Kryształową Kulę?

W walce o Kryształową Kulę pozostali:

  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  • Dominik Rupiński i Estelle François 
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Te pary pożegnały się z programem:

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Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna podczas prób przed ćwierćfinałem
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