Najpierw "Top Model", teraz "Taniec z Gwiazdami". Kim jest Żaklina Ta Dinh?

"Taniec z Gwiazdami": Dominik Rupiński zaprosił przyjaciółkę

W ćwierćfinałowym odcinku "Tańca z gwiazdami", zaplanowanym na 15 listopada, uczestnicy zaprezentują specjalne choreografie z zaproszonymi gośćmi. Dominik Rupiński i Estelle François stworzą trio z Żakliną Ta Dinh – modelką, influencerką i przyjaciółką internetowego twórcy. Tym razem Żaklina sama wejdzie na parkiet, by wesprzeć go w walce o kolejny etap programu.

Dla części telewizyjnej publiczności jej twarz będzie dobrze znajoma. Żaklina zdobyła rozpoznawalność w zupełnie innym konkursie, w którym zamiast kroków tanecznych liczyły się umiejętności pozowania i poruszania się po wybiegu.

Kim jest Żaklina Ta Dinh? Widzowie poznali ją w "Top Model"

Żaklina Ta Dinh wystąpiła w siódmej edycji "Top Model", emitowanej w 2018 roku. Choć nie znalazła się w finale, udział w programie pozwolił jej dotrzeć do szerokiej publiczności. Już wtedy zwracano uwagę na jej poczucie humoru i umiejętność rozładowywania napięcia między uczestnikami. W publikacji "Glamour" poświęconej modelce podkreślano, że jej odejście z show było trudne do przyjęcia również dla innych mieszkańców domu modeli.

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Po zakończeniu programu rozwijała działalność jako modelka i influencerka. Nie zrezygnowała też z telewizyjnych wyzwań. W 2022 roku znalazła się wśród uczestników "Perfect Picture" w TVN7. Tym razem stanęła po drugiej stronie obiektywu: zadaniem gwiazd było samodzielne wykonywanie zdjęć, również w wymagających warunkach. Doświadczenie z sesji fotograficznych musiała więc wykorzystać w nowej roli.

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Przyjaciółka Rupińskiego ma polsko-wietnamskie korzenie. Jej ślub przyciągnął uwagę

Mama Żakliny jest Polką, a tata pochodzi z Wietnamu. Rodzinne korzenie odegrały ważną rolę podczas jej ślubu. W listopadzie 2024 roku modelka poinformowała, że poślubiła swojego wieloletniego partnera Dominika. Ceremonia odbyła się właśnie w Wietnamie, a państwo młodzi zaprezentowali się w tradycyjnych strojach. Żaklina wybrała czerwoną kreację.

Wśród gości znalazł się Michał Piróg, którego poznała w "Top Model". Znajomość rozpoczęta przy telewizyjnym show przetrwała więc długo po zakończeniu zdjęć. W późniejszej rozmowie z "Dzień Dobry TVN" Żaklina wracała do emocji towarzyszących uroczystości:

– Pierwszy raz widziałam, jak tato płakał - wyznała.

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Mąż i córka Żakliny Ta Dinh. Modelka zna ukochanego od szkoły

Mężem Żakliny jest Dominik Pasler. Para zna się jeszcze z czasów szkolnych, a w maju 2021 roku zaręczyła się podczas wyjazdu na Majorkę. W tym samym roku na świat przyszła ich córka Liya.

Żaklina pokazuje w mediach społecznościowych także rodzinne chwile. Niedawno podzieliła się zdjęciami z piątych urodzin córki. Wśród gości przyjęcia był Dominik Rupiński – ich przyjaźń obejmuje więc również ważne wydarzenia poza internetowymi projektami. Teraz przed nimi wspólne wyzwanie na parkiecie "Tańca z gwiazdami".