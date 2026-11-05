"Taniec z Gwiazdami" wkracza w decydującą fazę. Jan Błachowicz i inni goście zatańczą z uczestnikami

"Taniec z Gwiazdami" 19. Uczestnicy i dotychczasowy przebieg edycji

Dziewiętnasta edycja programu "Taniec z Gwiazdami" od pierwszego odcinka zaskakuje zarówno realizacją, jak i zaangażowaniem samych uczestników. Widzowie w sieci mieli okazję śledzić słynną Akademię Czarnej Mamby, w ramach której gwiazdy podzielone na niewielkie grupy rywalizowały w określonych stylach tanecznych. Ponadto pary musiały zaprezentować choreografie do utworów z bajek Disneya, repertuaru Maryli Rodowicz, a także podczas odcinków tematycznych Latino Night oraz Irena Santor Night.

W tej odsłonie tanecznego show o Kryształową Kulę rywalizowali następujący uczestnicy i tancerze:

Marta "Mandaryna" Wiśniewska w parze z Krystianem Rzymkiewiczem

Piotr "Guma" Gumulec, któremu partneruje Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert tańcząca z Romanem Osadchiyem

Jasper Sołtysiewicz oraz Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński występujący u boku Estelle François

Izabela Kuna w duecie z Michałem Bartkiewiczem

Dominik Smaruj i jego partnerka Magda Tarnowska

Krzysztof Kwiatkowski wraz z Sarą Janicką

Joanna Jędrzejczyk trenująca pod okiem Kamila Kuroczki

Karolina "Kaeyra" Baran w parze z Kacprem Rutką

Matteo Brunetti i towarzysząca mu Izabela Skierska

Monika Borzym, której partnerował Michał Kassin

Do tej pory z dalszej rywalizacji w programie odpadło sześć duetów, zajmując kolejne miejsca:

na 7. pozycji uplasowali się Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

8. lokatę zajęli Krzysztof Kwiatkowski oraz Sara Janicka

na 9. miejscu udział zakończyli Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

10. miejsce przypadło Karolinie "Kaeyrze" Baran i Kacprowi Rutce

jako drudzy, zajmując 11. miejsce, odpadli Matteo Brunetti i Izabela Skierska

na 12. pozycji z show pożegnali się Monika Borzym i Michał Kassin

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Ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami". Mandaryna i Helena Englert wystąpią w trio

Ćwierćfinałowy odcinek programu zaplanowano na 8 listopada 2026 roku. Z tej okazji stacja Polsat szykuje dla publiczności wyjątkową atrakcję z udziałem gości, którzy stworzą z uczestnikami niecodzienne tercety:

• do Heleny Englert na parkiecie dołączy Magdalena Boczarska

• u boku Jaspera Sołtysiewicza zaprezentuje się Jakub Szmajkowski

• wspólnie z Izabelą Kuną zatańczy Marek Modzelewski

• w choreografii z Dominikiem Rupińskim udział weźmie Żaklina Ta Dinh

• razem z Piotrem Gumulcem swoje umiejętności pokaże Agnieszka Litwin

• w tanecznym trio z Mandaryną zobaczymy Jana Błachowicza