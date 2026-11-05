"Taniec z Gwiazdami" wkracza w decydującą fazę. Jan Błachowicz i inni goście zatańczą z uczestnikami

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"Taniec z Gwiazdami" 19. Uczestnicy i dotychczasowy przebieg edycji
Dziewiętnasta edycja programu "Taniec z Gwiazdami" od pierwszego odcinka zaskakuje zarówno realizacją, jak i zaangażowaniem samych uczestników. Widzowie w sieci mieli okazję śledzić słynną Akademię Czarnej Mamby, w ramach której gwiazdy podzielone na niewielkie grupy rywalizowały w określonych stylach tanecznych. Ponadto pary musiały zaprezentować choreografie do utworów z bajek Disneya, repertuaru Maryli Rodowicz, a także podczas odcinków tematycznych Latino Night oraz Irena Santor Night.
W tej odsłonie tanecznego show o Kryształową Kulę rywalizowali następujący uczestnicy i tancerze:
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska w parze z Krystianem Rzymkiewiczem
- Piotr "Guma" Gumulec, któremu partneruje Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert tańcząca z Romanem Osadchiyem
- Jasper Sołtysiewicz oraz Daria Syta-Grobelna
- Dominik Rupiński występujący u boku Estelle François
- Izabela Kuna w duecie z Michałem Bartkiewiczem
- Dominik Smaruj i jego partnerka Magda Tarnowska
- Krzysztof Kwiatkowski wraz z Sarą Janicką
- Joanna Jędrzejczyk trenująca pod okiem Kamila Kuroczki
- Karolina "Kaeyra" Baran w parze z Kacprem Rutką
- Matteo Brunetti i towarzysząca mu Izabela Skierska
- Monika Borzym, której partnerował Michał Kassin
Do tej pory z dalszej rywalizacji w programie odpadło sześć duetów, zajmując kolejne miejsca:
- na 7. pozycji uplasowali się Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- 8. lokatę zajęli Krzysztof Kwiatkowski oraz Sara Janicka
- na 9. miejscu udział zakończyli Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- 10. miejsce przypadło Karolinie "Kaeyrze" Baran i Kacprowi Rutce
- jako drudzy, zajmując 11. miejsce, odpadli Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- na 12. pozycji z show pożegnali się Monika Borzym i Michał Kassin
Ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami". Mandaryna i Helena Englert wystąpią w trio
Ćwierćfinałowy odcinek programu zaplanowano na 8 listopada 2026 roku. Z tej okazji stacja Polsat szykuje dla publiczności wyjątkową atrakcję z udziałem gości, którzy stworzą z uczestnikami niecodzienne tercety:
• do Heleny Englert na parkiecie dołączy Magdalena Boczarska
• u boku Jaspera Sołtysiewicza zaprezentuje się Jakub Szmajkowski
• wspólnie z Izabelą Kuną zatańczy Marek Modzelewski
• w choreografii z Dominikiem Rupińskim udział weźmie Żaklina Ta Dinh
• razem z Piotrem Gumulcem swoje umiejętności pokaże Agnieszka Litwin
• w tanecznym trio z Mandaryną zobaczymy Jana Błachowicza