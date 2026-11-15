Bogdanka LUK Lublin rozbija Asseco Resovię Rzeszów. Kto zdominował parkiet w hicie PlusLigi?

Bogdanka LUK Lublin dominuje od początku

Siatkarze drużyny Bogdanka LUK Lublin odnieśli przekonujące zwycięstwo na własnym parkiecie. Gospodarze w świetnym stylu pokonali Asseco Resovię Rzeszów 3:0, w pełni kontrolując przebieg wydarzeń. Pierwsza partia zakończyła się bardzo wyraźną wygraną lublinian stosunkiem punktów 25:17. Zawodnicy z Podkarpacia nie potrafili znaleźć skutecznej odpowiedzi na znakomicie zorganizowaną grę swoich przeciwników.

Druga i trzecia odsłona tego spotkania były nieco bardziej wyrównane. Mimo bardzo ambitnej postawy rzeszowian, kolejne sety padły ostatecznie łupem gospodarzy. Wyniki 25:21 oraz 25:23 przypieczętowały ostateczny triumf ekipy z Lublina. Zgromadzeni kibice mogli podziwiać niezwykle skuteczne ataki oraz wyjątkowo szczelny blok swojej ulubionej drużyny.

Kto wystąpił w hitowym spotkaniu?

Trener zwycięskiego zespołu posłał na parkiet swoje najsilniejsze możliwe zestawienie. W wyjściowym składzie lublinian pojawili się między innymi Wilfredo Leon oraz Ran Takahashi. Wyjściową szóstkę uzupełniali Mousse Gueye, Marcin Komenda, Mateusz Malinowski i Aleks Grozdanov. Na pozycji libero zagrał Tomohiro Ogawa, a z ławki rezerwowych zespół wspierali Kewin Sasak i Mikołaj Sawicki.

Drużyna Asseco Resovia Rzeszów również wystąpiła w bardzo mocnym zestawieniu personalnym. O sile ofensywnej gości z Podkarpacia mieli stanowić głównie Klemen Cebulj oraz Karol Butryn. Na boisku od początku pojawili się także Mateusz Poręba, Tobias Brand, Marcin Janusz i Bela Florian Bartha. Funkcję libero w tym meczu pełnił Michał Potera, natomiast jako zmiennicy na parkiecie zameldowali się Wiktor Nowak i Łukasz Kaczmarek.