Astoria Bydgoszcz triumfuje w Ekstraklasie koszykarzy. Sprawdź przebieg niezwykle wyrównanego spotkania

Zwycięstwo Astorii Bydgoszcz w ligowym starciu

Mecz pomiędzy drużynami Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz a Górnik Zamek Książ Wałbrzych dostarczył kibicom wielu sportowych emocji. Zespoły rywalizowały na wysokim poziomie od pierwszych minut spotkania, a gra była niezwykle zacięta. Ostatecznie starcie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy z wynikiem 91:87, co pozwoliło im umocnić swoją pozycję w sezonie. Kluczowa okazała się przewaga wypracowana w pierwszej połowie rywalizacji.

Pierwsza kwarta zakończyła się bardzo wyrównanym rezultatem i niewielką przewagą bydgoszczan 26:24. Zdecydowanie najważniejsza dla losów całego pojedynku okazała się druga odsłona meczu, w której miejscowi koszykarze zdobyli 28 punktów przy 20 oczkach przeciwników. Trzecia partia to kolejne wyrównane minuty na parkiecie, ostatecznie wygrane przez zespół gospodarzy 22:20, co dało im bezpieczny bufor przed finałową częścią gry.

Jalen Thomas poprowadził gospodarzy do triumfu

Ostatnia, czwarta kwarta należała wprawdzie do drużyny gości z Wałbrzycha, którzy zwyciężyli w niej 23:15, jednak nie zdołali całkowicie odrobić poniesionych wcześniej strat. Najlepiej punktującym graczem w szeregach zwycięskiego zespołu z Bydgoszczy był Jalen Thomas, który w trakcie trwania meczu zdobył aż 21 punktów. Ważnymi postaciami w rotacji gospodarzy byli również Jayden Taylor oraz Jordan Ogundiran, notując odpowiednio 18 i 17 oczek. Swoją cegiełkę do wygranej dołożył też Martyce Kimbrough z dorobkiem 16 punktów.

W drużynie przyjezdnych reprezentujących Górnik Zamek Książ Wałbrzych również nie brakowało bardzo dobrych indywidualnych występów, które pozwalały na nawiązanie równej walki. Liderem ofensywy zespołu gości okazał się AJ Rohosy z ostatecznym dorobkiem 19 punktów, natomiast Dariusz Wyka i Michał Nowakowski dodali do wyniku drużyny odpowiednio 14 oraz 12 oczek. Mimo bardzo ambitnej pogoni w ostatnich dziesięciu minutach, koszykarze z Wałbrzycha musieli pogodzić się z porażką i uznać wyższość rywali.