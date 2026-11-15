CD Tenerife wraca do gry po śmierci Jesusa de Miguela. Kto oddał hołd zawodnikowi?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-11-15 16:45

Drużyna CD Tenerife rozegrała pierwszy mecz po tragicznej śmierci swojego zawodnika. Jesus de Miguel zmarł w wyniku obrażeń po zderzeniu z bramkarzem rywali na boisku. Niedzielne spotkanie było pełne gestów, którymi kibice oraz piłkarze CD Tenerife upamiętnili zmarłego kolegę. Tragedia Jesusa de Miguela wstrząsnęła ligą hiszpańską. Poznaj szczegóły tego pożegnania.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Klęczący piłkarz na boisku, za którym stoi rząd zawodników trzymających się za ramiona w geście solidarności.

Tragiczna śmierć Jesusa de Miguela na murawie

Piłkarz Jesus de Miguel zmarł 3 listopada po dramatycznym incydencie na boisku. Do zdarzenia doszło w końcówce ligowego meczu przeciwko drużynie FC Andorra. Napastnik CD Tenerife upadł na murawę po brutalnym zderzeniu z bramkarzem rywali. Służby medyczne natychmiast stwierdziły zatrzymanie akcji serca i rozpoczęły profesjonalną reanimację. Choć początkowe komunikaty lekarskie były dość uspokajające, zawodnik niestety zmarł następnego dnia rano.

W niedzielę hiszpański zespół CD Tenerife powrócił do gry, mierząc się z ekipą Ceuty. Spotkanie na stadionie Heliodoro Rodrigueza Lopeza poprzedziła pełna zadumy minuta ciszy. Następnie zgromadzeni kibice zgotowali zmarłemu bardzo długą owację na stojąco. W dziewiątej minucie mecz został na chwilę przerwany, aby ponownie nagrodzić napastnika brawami. Na stadionowych telebimach wyświetlono w tym samym czasie specjalny materiał wideo poświęcony sportowcowi.

„Jesus de Miguel, 9, na zawsze w biało-niebieskich barwach” - głosił transparent zaprezentowany przez fanów Tenerife.

Jak władze ligi ukarały bramkarza po faulu?

Mecz z Ceutą zakończył się ostatecznie zwycięstwem gospodarzy 2:0. W 40. minucie pierwszego gola strzelił Nacho Gil, który postanowił wyjątkowo uczcić pamięć zmarłego kolegi. Zdobywca bramki w geście radości uniósł koszulkę meczową w stronę trybun. Tydzień wcześniej zaplanowane ligowe spotkanie z Granadą zostało całkowicie przełożone ze względu na trwającą żałobę. Trzy dni przed tym przełożonym meczem zawodnicy uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej w Navahermosie.

Jesus Owono, bramkarz FC Andorra, poniósł surowe konsekwencje swojego niebezpiecznego wejścia. Komisja dyscyplinarna zawiesiła golkipera na 12 oficjalnych meczów ligowych. Zawodnik będzie mógł wrócić do profesjonalnej gry najwcześniej 7 lutego. Bezpośrednio po faulu na napastniku otrzymał on czerwoną kartkę za brutalne przewinienie. Arbiter odnotował uderzenie przeciwnika w klatkę piersiową z dużą siłą podniesionym, zgiętym kolanem.

„Demi – zawsze w naszych sercach” - taki napis widniał pod meczowym trykotem zdobywcy pierwszego gola.

„nadmiernym użyciem siły” - w ten sposób sędzia w pomeczowym raporcie uzasadnił karę dla bramkarza.

 

ROLKI