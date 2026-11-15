ATP Finals Zverev. Poznaj wynik pierwszego starcia

Zwycięstwo lidera ATP Finals

Alexander Zverev, obecny lider rankingu tenisistów, udanie rozpoczął rywalizację w turnieju ATP Finals w Turynie. Niemiecki zawodnik pokonał rozstawionego z numerem ósmym Hiszpana Rafaela Jodara w dwóch setach. Wynik meczu wyniósł 6:4, 6:4 na korzyść Zvereva.

ATP Finals to prestiżowe rozgrywki gromadzące ośmiu najlepszych tenisistów sezonu. Dla 20-letniego Rafaela Jodara był to debiut w tym turnieju. To ich drugie bezpośrednie starcie i zarazem drugie zwycięstwo Niemca nad utalentowanym Hiszpanem.

Kto zagra w kolejnych meczach?

W niedzielę wieczorem zaplanowano drugie spotkanie w grupie Johna McEnroe. Amerykanin Ben Shelton, rozstawiony z numerem trzecim, zmierzy się z Francuzem Arthurem Filsem, grającym z szóstką. Rywalizacja w tej grupie zapowiada się niezwykle interesująco.

Z kolei w grupie Ivana Lendla rywalizację zaplanowano na poniedziałek. W tej grupie znaleźli się Hiszpan Carlos Alcaraz (nr 2), Rosjanin Daniił Miedwiediew (nr 4), Włoch Flavio Cobolli (nr 5) oraz Amerykanin Frances Tiafoe (nr 7). Pierwsi zawodnicy wyjdą na kort w poniedziałek, aby powalczyć o cenne punkty.