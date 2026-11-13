Magda Tarnowska jak Helena Englert? Dziewczyna Bagiego zaszalała z grzywką!

Ostatnimi czasy wraca moda na grzywki. Najpierw zmianą fryzury zaskoczyła Margaret, a teraz na podobną metamorfozę postawiła Magda Tarnowska. Trenerka z "Tańca z Gwiazdami" pochwaliła się efektem wizyty u fryzjera, nagrywając też reakcje bliskich i znajomych. Padły porównania do Heleny Englert, która sama wystąpiła w wideo Madzi.

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Wygrali "Taniec z Gwiazdami", teraz są parą

Mikołaj "Bagi" Bagiński i jego partnerka Magdalena Tarnowska wygrali w 2025 roku finał programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" w Polsacie. Musiało jednak upłynąć trochę wody w Wiśle, nim para przyznała, że połączyło ich coś więcej niż przyjaźń i współpraca na sali treningowej. Zakochani cieszą się ogromną liczbą fanów w mediach społecznościowych, a swoją popularność potrafią też przekuć w dobry uczynek. Niedawno wzięli udział w charytatywnym odcinku programu "Milionerzy". U influencerskiej pary stale wiele się dzieje. Tym razem Madzia zaskoczyła nową fryzurą.

Magda Tarnowska w nowych włosach. Bagi: jak Helena!

Tancerka i zarazem influencerka pokazała w sieci efekt swojej przemiany. Magda Tarnowska nadal jest blondynką, ale stylizacja, do której od miesięcy byli przyzwyczajeni fani, odeszła już w niepamięć. Teraz na głowie dziewczyny Bagiego prezentuje się grzywka. Jak zdradziła sama tancerka, obawia się konieczności stylizowania nowej fryzury. Pomyślała też, że metamorfoza doda jej lat, ale z tego przekonania wyprowadzili ją liczni fani w komentarzach. A co z Bagim? Natychmiast dostrzegł podobieństwo do innej uczestniczki "Tańca z Gwiazdami", Heleny Englert.

- Jak Hela! Za*****e, ładnemu we wszystkim ładnie - wypalił influencer.

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Helena Englert też zabrała głos

Sama Helena Englert również pojawiła się w wideo Tarnowskiej i tak samo jak Bagi - wyłapała podobieństwo do siebie.

- To jest skandal, że ty mi zabierasz fryzurę! [...] Wyglądasz rasowo, tak kobieco, ale w nienaiwny sposób - oceniła nowy wygląd koleżanki z parkietu.

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