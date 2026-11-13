Magda Tarnowska jak Helena Englert? Dziewczyna Bagiego zaszalała z grzywką!

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-11-13 19:32

Co za metamorfoza! Magda Tarnowska, którą pokochali fani programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", zaskoczyła nową fryzurą. Choć tancerka pozostała wierna jasnemu blondowi, to postawiła na zjawiskową grzywkę. Co na to Bagi? Chłopak Madzi bez ogródek stwierdził, że teraz wygląda jak... Helena Englert!

Ostatnimi czasy wraca moda na grzywki. Najpierw zmianą fryzury zaskoczyła Margaret, a teraz na podobną metamorfozę postawiła Magda Tarnowska. Trenerka z "Tańca z Gwiazdami" pochwaliła się efektem wizyty u fryzjera, nagrywając też reakcje bliskich i znajomych. Padły porównania do Heleny Englert, która sama wystąpiła w wideo Madzi.

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Wygrali "Taniec z Gwiazdami", teraz są parą

Mikołaj "Bagi" Bagiński i jego partnerka Magdalena Tarnowska wygrali w 2025 roku finał programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" w Polsacie. Musiało jednak upłynąć trochę wody w Wiśle, nim para przyznała, że połączyło ich coś więcej niż przyjaźń i współpraca na sali treningowej. Zakochani cieszą się ogromną liczbą fanów w mediach społecznościowych, a swoją popularność potrafią też przekuć w dobry uczynek. Niedawno wzięli udział w charytatywnym odcinku programu "Milionerzy". U influencerskiej pary stale wiele się dzieje. Tym razem Madzia zaskoczyła nową fryzurą.

Magda Tarnowska w nowych włosach. Bagi: jak Helena!

Tancerka i zarazem influencerka pokazała w sieci efekt swojej przemiany. Magda Tarnowska nadal jest blondynką, ale stylizacja, do której od miesięcy byli przyzwyczajeni fani, odeszła już w niepamięć. Teraz na głowie dziewczyny Bagiego prezentuje się grzywka. Jak zdradziła sama tancerka, obawia się konieczności stylizowania nowej fryzury. Pomyślała też, że metamorfoza doda jej lat, ale z tego przekonania wyprowadzili ją liczni fani w komentarzach. A co z Bagim? Natychmiast dostrzegł podobieństwo do innej uczestniczki "Tańca z Gwiazdami", Heleny Englert.

- Jak Hela! Za*****e, ładnemu we wszystkim ładnie - wypalił influencer.

Magda Tarnowska w stroju ślubnym z bukietem kwiatów. Na wstawce tancerka w nowej fryzurze z grzywką. Więcej na Eska.
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Helena Englert też zabrała głos

Sama Helena Englert również pojawiła się w wideo Tarnowskiej i tak samo jak Bagi - wyłapała podobieństwo do siebie.

- To jest skandal, że ty mi zabierasz fryzurę! [...] Wyglądasz rasowo, tak kobieco, ale w nienaiwny sposób - oceniła nowy wygląd koleżanki z parkietu.

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