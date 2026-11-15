Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim w Pekinie. Jak poradziła sobie polska drużyna kobiet?

Wyniki drużyn i biegi na 500 m

Polski zespół w składzie Karolina Bosiek, Zofia Braun i Emilia Zawisza zajął szóste miejsce w wyścigu drużynowym z czasem 3.05,68. Zawody zdecydowanie wygrały Holenderki (2.57,37), a na podium znalazły się także reprezentantki Chin i Kanady. Polska drużyna mężczyzn (Mateusz Śliwka, Władimir Semirunnij, Szymon Kwapisz) wystartowała w grupie B, gdzie uległa jedynie startującym neutralnie Rosjanom. W grupie A triumfowali Włosi przed Japończykami i Amerykanami.

W niedzielnym wyścigu na 500 m Weronika Dąbrowska zajęła 10. miejsce, osiągając wynik 38,39. 20-letnia debiutantka ma za sobą udany weekend - w piątek była trzecia na 1000 m, a w sobotę czwarta na krótszym dystansie. Martyna Baran z czasem 38,74 zajęła 13. miejsce w grupie A, natomiast Iga Wojtasik (38,77) była siódma w grupie B. Niedzielne zmagania zdominowały Holenderki: wygrała Angel Daleman (37,60), druga była Femke Kok (37,67), a trzecia Suzanne Schulting (37,85) - w identycznej kolejności co w sobotę.

Starty mężczyzn i zmagania masowe

W rywalizacji panów na dystansie 500 m Damian Żurek sklasyfikowany został na 11. pozycji z czasem 35,01. Marek Kania pobiegł wolniej o 0,28 sekundy, kończąc na 19. miejscu w grupie A. Triumfował Tingyu Gao z Chin (34,61), wyprzedzając swojego rodaka Ziwena Liana (34,77) i Japończyka Katsuhiro Kuratsubo (34,85).

W wyścigach masowych (mass start) polscy zawodnicy rywalizowali w słabszej grupie B. Zofia Braun zajęła piąte miejsce, natomiast Emilia Zawisza była dziesiąta. Wśród panów Jerzy Stadnicki ukończył zmagania na 11. pozycji, a Szymon Kwapisz uplasował się na 17. lokacie. Kolejne zawody cyklu PŚ zaplanowano na następny weekend w japońskim Obihiro.