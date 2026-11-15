Michał Szpak mówi o odejściu z "The Voice of Poland". Zdradził swoje plany

Michał Szpak jako trener w "The Voice of Poland". Kto zasiadał w fotelach?

Emitowany od 2011 roku program "The Voice of Poland" niezmiennie gromadzi przed telewizorami rzesze widzów. Mimo upływu kolejnych lat format wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności. W show biorą udział młodzi wokaliści z całego kraju walczący o tytuł najlepszego głosu w Polsce, nagrodę finansową oraz podpisanie kontraktu płytowego.

Wokalne umiejętności uczestników rozwijają się dzięki wsparciu trenerów, którymi są największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. W przeszłości na słynnych obrotowych fotelach zasiadały takie osobistości jak Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk, Patrycja Markowska, Andrzej Piaseczny oraz Kayah.

Od samego początku istnienia formatu "The Voice of Poland" z produkcją związani są Tomson i Baron z zespołu Afromental, których zabrakło tylko w dziewiątej edycji. Nieco krótszy staż w roli jurora ma Michał Szpak. Artysta sam zaczynał swoją karierę w muzycznym talent show, dzięki czemu świetnie rozumie emocje towarzyszące obecnym uczestnikom rywalizacji.

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Michał Szpak mówi o końcu pracy w "The Voice of Poland". Postawił sprawę jasno

Wokalista po raz pierwszy zajął fotel trenerski w programie Telewizji Polskiej podczas ósmej edycji, a po jedenastym sezonie zrobił sobie przerwę na trzy kolejne odsłony. Michał Szpak wrócił do swojej roli w 2024 roku, ale mimo dużego doświadczenia nie postrzega siebie jako weterana "The Voice of Poland". W wywiadzie dla "Super Expressu" zadeklarował wprost, że zrezygnuje z dalszego udziału w show w momencie, gdy tylko poczuje się w nim jak weteran.

„Jak dojdzie do sytuacji, w której poczuję się weteranem, to wtedy na pewno stwierdzę, że już nie będę mógł brać w tym udziału, bo jednak wydaje mi się, że utarte schematy nigdy nie są dobre i dopóki ja siebie jeszcze jestem w stanie rozemocjonować i zaskoczyć, to to znaczy, że jeszcze działa” – powiedział muzyk w rozmowie z "Super Expressem".

„Jestem bardzo ciekaw, co się wydarzy w tej edycji i jaki będzie skład w następnej. Ale czy mogę być nazwany weteranem? Nie chciałbym chyba po prostu” – dodał artysta.

Piosenkarz zwrócił również uwagę na to, że realizacja formatu wiąże się z ogromnym wysiłkiem, przez co czasami niezbędny jest odpoczynek oraz przejście wewnętrznej przemiany. Zapytany o to, czy do każdego kolejnego sezonu podchodzi z nastawieniem, iż może on być jego ostatnim, odparł krótko „Oczywiście, że tak”.

„Oczywiście, że tak i mam jakieś takie wewnętrzne też pogodzenie, że jeśli nie, no to znaczy, że po prostu ja też muszę odpocząć, też muszę po prostu przejść jakąś wewnętrzną przemianę. Taki program generuje bardzo dużo aktywności. Naprawdę to jest sporo pracy” – przyznał Michał Szpak.

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The Voice of Poland - o którym trenerze mowa? Pytanie 1 z 5 Jak naprawdę nazywa się Tomson? Tomasz Lach Tomasz Pach Tomasz Dach Następne pytanie