Kto zastąpi Jana Urbana w reprezentacji Polski? Siedmiu kandydatów na liście

Jan Urban straci posadę po meczu z Rumunią? Szanse kadry w Lidze Narodów

Początki pracy Jana Urbana z drużyną narodową napawały dużym optymizmem, a kibice szczególnie dobrze zapamiętali dwa zremisowane po 1:1 starcia z Holandią. Później jednak forma zespołu drastycznie spadła. Najpierw polscy piłkarze ulegli Szwecji 2:3 w decydującym meczu barażowym o wyjazd na mistrzostwa świata 2026, a następnie przynieśli wstyd w rozgrywkach Ligi Narodów, gromadząc w pięciu jesiennych pojedynkach zaledwie cztery punkty. Czarę goryczy przelała sobotnia klęska z wyjątkowo słabą i regularnie przegrywającą z innymi rywalami Rumunią. Porażka 1:2 w Bukareszcie sprawiła, że reprezentacja Polski straciła szanse na awans do dywizji A oraz miejsce w drugim koszyku przed losowaniem eliminacji do Euro 2028, a teraz musi walczyć o samo utrzymanie w dywizji B. O możliwym zwolnieniu selekcjonera spekulowano jeszcze przed pierwszym gwizdkiem w stolicy Rumunii, a ten blamaż najpewniej przypieczętował jego los. Dziennikarze portalu Polsat Sport przygotowali zestawienie siedmiu trenerów, którzy mogą zastąpić obecnego szkoleniowca. Każde z tych nazwisk pojawiało się już wcześniej w medialnych doniesieniach dotyczących prowadzenia Biało-czerwonych.

Jan Urban straci posadę po meczu z Rumunią? Selekcjoner mówi wprost o zwolnieniu

QUIZ. Selekcjonerzy reprezentacji Polski w XXI wieku. Engel, Janas, Boniek, Beenhakker, Nawałka, Urban Pytanie 1 z 15 Kto wcześniej był selekcjonerem reprezentacji Polski? Jerzy Engel Zbigniew Boniek Następne pytanie

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Lista potencjalnych następców Jana Urbana

W wytypowanym gronie znalazło się czterech polskich trenerów, w tym mających już za sobą pracę z kadrą narodową Adam Nawałka oraz Jerzy Brzęczek. Intrygująco prezentują się również trzy opcje zagraniczne. Poważnymi kandydatami w wyścigu o fotel selekcjonera wydają się Kosta Runjaić i Michal Gasparik, natomiast notowania Goncalo Feio oceniane są znacznie niżej. Niewielkie szanse daje się również Adrianowi Siemieńcowi, który zmaga się z kryzysem wizerunkowym po wybuchu tak zwanej afery sędziowskiej. W roli jednego z głównych faworytów do objęcia reprezentacji Polski wymieniany jest z kolei Maciej Skorża. Poniżej prezentujemy przygotowane przez Polsat Sport zestawienie siedmiu potencjalnych następców Jana Urbana (kolejność przypadkowa):

Jan Tomaszewski bezlitosny dla Jana Urbana. Nawet wysokie wygrane nie uratują selekcjonera

• Adam Nawałka

• Jerzy Brzęczek

• Kosta Runjaić

• Adrian Siemieniec

• Michal Gasparik

• Goncalo Feio

• Maciej Skorża

Jan Urban i Jerzy Brzęczek na trybunach podczas finału Pucharu Polski

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