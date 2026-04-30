Jak co roku, fani ze Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska wyłonili najlepsze piosenki ze stawki widowiska. Dziesięć najwyżej ocenionych przez Polskę propozycji zdobyło punkty w międzynarodowym plebiscycie OGAE Poll, który od 2007 roku wskazuje fanowskiego faworyta Eurowizji.

Eurowizja 2026 tuż-tuż. Fani konkursu wskazują faworytów

Aktualnie odbywają się rozmaite plebiscyty zmierzające do wyboru najlepszych piosenek ze stawki 35 uczestników Eurowizji 2026. Nie próżnują także dziennikarze i bukmacherzy, którzy starają się jak najtrafniej przewidzieć to, co wydarzy się w oficjalnym głosowaniu jury i telewidzów.

Liderem większości notowań jest Finlandia i to właśnie ten kraj zdobył największe poparcie w polskim oddziale OGAE. Ceniona skrzypaczka Linda Lampenius i wokalista Pete Parkkonen otrzymali od fanów znad Wisły łącznie 1050 punktów. Drugie miejsce z 940 punktami zajął Duńczyk, Søren Torpegaard Lund. Trzecia w tabeli znalazła się natomiast australijska gwiazda, Delta Goodrem, remisując z Felicią ze Szwecji - zdobyły po 682 oczka.

"Uważam, że wyniki OGAE Poll 2026 są interesującym odzwierciedleniem nastrojów fanów, ale nie stanowią jednoznacznej prognozy wyniku Konkursu Piosenki Eurowizji. Wysoka pozycja Finlandii potwierdza jej popularność wśród eurowizyjnej społeczności, jednak ostateczne rozstrzygnięcia przynoszą czasem niespodzianki" - mówi Tomasz Lener, prezes OGAE Polska.

Faworyci polskich fanów. Finlandia wygra w Wiedniu?

Czołowa dziesiątka, która stanowi polskie głosy w OGAE Poll 2026, prezentuje się następująco:

Finlandia zdobyła też zdecydowanie najwięcej punktów od innych oddziałów OGAE i najprawdopodobniej zwycięży cały międzynarodowy plebiscyt. Kraj liczy na swój wielki sukces po dokładnie dwudziestu latach od pamiętnej wygranej zespołu Lordi. Od 2007 roku, na 18 edycji plebiscytu zwycięzcę poprawnie wytypowano sześciokrotnie. Reprezentantka Polski, Alicja Szemplińska z "Pray", jak dotąd nie zdobyła razem z kilkunastoma innymi uczestnikami żadnych punktów w OGAE Poll.

Eurowizja 2026 - o konkursie. Kiedy występ Polski?

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 12, 14 i 16 maja. Wokaliści powalczą o kryształowy mikrofon w hali Wiener Stadthalle w Wiedniu, ponieważ to właśnie Austria wygrała ubiegłoroczne zmagania. W tym roku na scenie zobaczymy delegacje zaledwie z 35 państw, co jest najgorszym wynikiem od 2003 roku. Ten ogromny spadek frekwencji wynika z szeroko zakrojonego bojkotu, który wybuchł po tym, jak organizatorzy pozwolili na start reprezentacji Izraela. Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska z utworem "Pray".

