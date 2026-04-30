Łukasz Mejza w oktagonie? Poseł podał milionowy warunek wejścia do klatki

KLS
2026-04-30 18:42

Łukasz Mejza poważnie rozważa udział w wydarzeniu typu freak fight. Polityk związany z PiS postawił jednak jasny wymóg – zgodzi się na walkę, jeśli jego pojedynek przyniesie wymierne korzyści potrzebującym, a na cel charytatywny trafi milion złotych.

Łukasz Mejza uczył boksu pod chmurką Przemysława Czarneckiego
Łukasz Mejza uczył boksu pod chmurką Przemysława Czarneckiego Łukasz Mejza uczył boksu pod chmurką Przemysława Czarneckiego Łukasz Mejza uczył boksu pod chmurką Przemysława Czarneckiego Łukasz Mejza uczył boksu pod chmurką Przemysława Czarneckiego
Łukasz Mejza chwali freak fighty. Poseł widzi sportowy potencjał

Parlamentarzysta z dużym entuzjazmem ocenia rosnącą popularność nietypowych gal sportów walki. W ocenie polityka tego rodzaju widowiska mogą przynieść wymierne korzyści społeczne, skutecznie zachęcając Polaków do podjęcia aktywności fizycznej oraz rozbudzając ogólne zainteresowanie sportem w społeczeństwie.

Łukasz Mejza
Negocjacje z PRIME MMA. Łukasz Mejza widziany na gali w Nysie

Doniesienia medialne wskazują, że plany parlamentarzysty wychodzą daleko poza luźne zapowiedzi. Dziennikarze ustalili, że trwają już wstępne negocjacje dotyczące warunków jego debiutu w mieszanych sztukach walki. Federacja PRIME MMA do tej pory nie zaprzeczyła plotkom o rozmowach z politykiem. Spekulacje przybrały na sile, gdy Łukasz Mejza osobiście pojawił się na trybunach podczas niedawnej gali tej organizacji w Nysie, co tylko potwierdziło jego zainteresowanie branżą.

Walka o milion na cele charytatywne. Konkretny warunek posła

Odnosząc się do medialnego zamieszania, parlamentarzysta zaznaczył, że w swoich działaniach nie kieruje się wyłącznie chłodną kalkulacją finansową. Zapewnił, że zawsze mocno kibicuje swoim znajomym, bez względu na to, w jak ekscentrycznych dyscyplinach decydują się startować. Ostatecznie postawił sprawę jasno – jego ewentualny debiut w świecie freak fightów dojdzie do skutku tylko pod warunkiem przekazania potężnych środków finansowych na wsparcie osób potrzebujących.

Łukasz Mejza
