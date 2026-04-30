Gdzie podziała się Daria Abramowicz? Zdecydowana reakcja otoczenia Igi Świątek

Brak psycholożki na turniejach. Sztab Igi Świątek reaguje na plotki

Czwarta rakieta świata pożegnała się z turniejem WTA 1000 w Madrycie już na etapie trzeciej rundy. Podczas hiszpańskich zmagań, a także wcześniej w Stuttgarcie, w boksie Igi Świątek na próżno było szukać Darii Abramowicz. Sytuacja ta dała początek licznym plotkom i zmusiła otoczenie tenisistki do zabrania głosu.

Internet obiegły informacje, jakoby nieobecność Abramowicz wynikała z zawieszenia jej przez władze WTA w związku z rzekomym postępowaniem dyscyplinarnym. Daria Sulgostowska stanowczo zaprzeczyła tym doniesieniom. W komunikacie przesłanym dziennikarzom „Przeglądu Sportowego” Onet zaznaczyła, że powielanie takich nieprawdziwych teorii uderza zarówno w sztab, jak i w samą Igę Świątek.

"Z całą stanowczością dementuję tę informację. Wszelkiego rodzaju niepotwierdzone plotki tego typu są szkodliwe nie tylko dla członków sztabu, ale również dla samej zawodniczki i bylibyśmy wdzięczni za niepowielanie ich"

Przedstawicielka sztabu przekazała również, że Daria Abramowicz ma ponownie pojawić się u boku Igi Świątek w trakcie zbliżających się rozgrywek w stolicy Włoch. "Daria Abramowicz tak jak zapowiadała dołączy do zespołu w Rzymie" – brzmiał komunikat. Przypomnijmy, że ostatni raz 38-letnia psycholożka wspierała polską zawodniczkę na turnieju w Miami. Wówczas 24-letnia tenisistka odpadła już w pierwszym spotkaniu po porażce z Magdą Linette, a postawa Abramowicz na trybunach spotkała się z krytyką.