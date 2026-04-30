Aleksandra Uznańska-Wiśniewska zachwyca w zaawansowanej ciąży. Astronauta i posłanka czekają na dziecko

Kamil Polewski
2026-04-30 16:05

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka i żona drugiego polskiego astronauty, Sławosza Uznańskiego, pojawiła się w parlamencie niedługo przed planowanym porodem. Para, która szybko zdobyła ogromną sympatię wśród Polaków, przygotowuje się do nowej roli. Kiedy Sławosz Uznański zostanie ojcem? To już niedługo!

Aleksandra Wiśniewska i Sławosz Uznański spodziewają się dziecka. Posłanka i astronauta wkrótce zostaną rodzicami

Pochodzą z Łodzi, a dzieli ich dziesięć lat różnicy. Sławosz Uznański i Aleksandra Wiśniewska zdobywali wykształcenie i doświadczenie za granicą, by ostatecznie zyskać rozgłos w Polsce. Ona – polityczka zaangażowana społecznie i humanitarnie, zdobyła mandat poselski. On – inżynier, dołączył do Europejskiej Agencji Kosmicznej, zostając drugim po generale Hermaszewskim Polakiem, który odbył lot w przestrzeń kosmiczną. Na samym początku 2025 roku popularna para wzięła ślub, decydując się na używanie od tamtej pory wspólnego, dwuczłonowego nazwiska. Rok później małżonkowie ogłosili, że spodziewają się dziecka. Termin porodu zbliża się wielkimi krokami.

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska z widocznym ciążowym brzuchem w Sejmie. Kiedy poród?

Pomimo zaawansowanej ciąży, posłanka nie zrezygnowała z obowiązków publicznych. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska aktywnie uczestniczy w wydarzeniach, a niedawno wzięła udział w sejmowych uroczystościach z okazji uwolnienia Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. 31-latka uczciła ten moment, zamieszczając w mediach społecznościowych wideo, na którym wyraźnie widać jej zaokrąglony brzuch. Zarówno zdjęcia z parlamentu, jak i opublikowane nagranie szybko zyskały popularność w sieci, wywołując falę komplementów i życzeń od internautów. Chociaż Aleksandra i Sławosz Uznańscy-Wiśniewscy nie ujawnili dokładnej daty porodu, wspominając jedynie o wiosennym terminie, wszystko wskazuje na to, że ich potomek przyjdzie na świat już w najbliższych dniach, w maju. Najnowsze fotki ciężarnej posłanki oraz wspólne zdjęcia z jej mężem znajdziecie w naszej galerii.

Złote Laury 2025 - dr inż. Sławosz Uznański-Wiśniewski
