Gotuję i robię purée. Jest o wiele smaczniejsze i ma mniej kalorii niż to z ziemniaków

Ziemniaki, jako dodatek do obiadu, to prawdziwa klasyka. Pasują do wszystkiego i smakują znakomicie w każdej postaci. Aby nie popaść w monotonię, przygotowujemy je na różne sposoby: gotujemy, pieczemy, a także podajemy w formie purée. Często jednak chcąc urozmaicić nasz jadłospis, sięgamy po inne dodatki, jak np. kasze. Zamiast klasycznych ziemniaków czy tradycyjnego purée ziemniaczanego, coraz więcej osób sięga po lżejsze i zdrowsze alternatywy. Jedną z nich jest purée z kalafiora, które nie tylko zaskakuje smakiem, ale również ma znacznie lepsze właściwości odżywcze.

Kalafior – dlaczego warto go jeść? Co można zrobić z kalafiora?

Kalafior to warzywo niskokaloryczne, bogate w witaminy i składniki mineralne, takie jak witamina C, K oraz błonnik. Dzięki temu wspiera odporność, poprawia trawienie i pomaga utrzymać uczucie sytości na dłużej. W porównaniu do ziemniaków zawiera mniej węglowodanów, co sprawia, że jest świetnym wyborem dla osób dbających o linię lub ograniczających kalorie. Purée z kalafiora jest również bardzo proste w przygotowaniu. Wystarczy ugotować warzywo do miękkości, a następnie zblendować je na gładką masę, dodając odrobinę mleka, masła lub oliwy oraz ulubione przyprawy. Aby "podkręcić" nieco smak purée, często dodaję do niego kilka kropli soku z cytryny lub limonki oraz płatki chili. Efekt końcowy jest kremowy, delikatny i doskonale komponuje się z mięsem, rybami czy daniami roślinnymi. Co ważne, taka zamiana nie oznacza rezygnacji ze smaku. Dobrze doprawione purée z kalafiora może być równie satysfakcjonujące jak jego ziemniaczany odpowiednik, a jednocześnie znacznie lżejsze dla organizmu. Warto więc od czasu do czasu zastąpić tradycyjne dodatki obiadowe purée z kalafiora, gdyż jest to prosty sposób na zdrowszy i bardziej świadomy sposób odżywiania.

