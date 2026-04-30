Gotuję i robię purée. Jest o wiele smaczniejsze i ma mniej kalorii niż to z ziemniaków

Justyna Klorek
2026-04-30 15:15

Tradycyjne polskie obiady często kojarzą się z solidną porcją ziemniaków - gotowanych, pieczonych, lub w formie purée. Choć dla wielu smak ziemniaków jest niezastąpiony, to jednak poszukując zdrowszych i lżejszych alternatyw, warto zwrócić uwagę na inne warzywo, z którego również możemy wykonać pastę, która posłuży nam jako świetny dodatek do obiadu.

Autor: Freepik.com
  • Ziemniaki to klasyka, ale istnieje zdrowsza i lżejsza alternatywa na pyszny dodatek do obiadu.
  • Purée z tego warzywa, to niskokaloryczna bomba witamin i błonnika, znacznie zdrowsza niż ziemniaczane.
  • Odkryj, jak łatwo przygotować to kremowe purée z i urozmaicić swoje obiady!

Ziemniaki, jako dodatek do obiadu, to prawdziwa klasyka. Pasują do wszystkiego i smakują znakomicie w każdej postaci. Aby nie popaść w monotonię, przygotowujemy je na różne sposoby: gotujemy, pieczemy, a także podajemy w formie purée. Często jednak chcąc urozmaicić nasz jadłospis, sięgamy po inne dodatki, jak np. kasze. Zamiast klasycznych ziemniaków czy tradycyjnego purée ziemniaczanego, coraz więcej osób sięga po lżejsze i zdrowsze alternatywy. Jedną z nich jest purée z kalafiora, które nie tylko zaskakuje smakiem, ale również ma znacznie lepsze właściwości odżywcze.

Kalafior – dlaczego warto go jeść? Co można zrobić z kalafiora?

Purée z kalafiora - smaczne i zdrowsze niż to z ziemniaków

Kalafior to warzywo niskokaloryczne, bogate w witaminy i składniki mineralne, takie jak witamina C, K oraz błonnik. Dzięki temu wspiera odporność, poprawia trawienie i pomaga utrzymać uczucie sytości na dłużej. W porównaniu do ziemniaków zawiera mniej węglowodanów, co sprawia, że jest świetnym wyborem dla osób dbających o linię lub ograniczających kalorie. Purée z kalafiora jest również bardzo proste w przygotowaniu. Wystarczy ugotować warzywo do miękkości, a następnie zblendować je na gładką masę, dodając odrobinę mleka, masła lub oliwy oraz ulubione przyprawy. Aby "podkręcić" nieco smak purée, często dodaję do niego kilka kropli soku z cytryny lub limonki oraz płatki chili. Efekt końcowy jest kremowy, delikatny i doskonale komponuje się z mięsem, rybami czy daniami roślinnymi. Co ważne, taka zamiana nie oznacza rezygnacji ze smaku. Dobrze doprawione purée z kalafiora może być równie satysfakcjonujące jak jego ziemniaczany odpowiednik, a jednocześnie znacznie lżejsze dla organizmu. Warto więc od czasu do czasu zastąpić tradycyjne dodatki obiadowe purée z kalafiora, gdyż jest to prosty sposób na zdrowszy i bardziej świadomy sposób odżywiania.

makaron z kalafiora
Galeria zdjęć 10
zdrowe odżywianie