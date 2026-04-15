Kim jest Delta Goodrem? Reprezentantka Australii na Eurowizji 2026 jest porównywana do Céline Dion

Delta Goodrem - kim jest reprezentantka Australii na Eurowizji 2026?

Delta Goodrem jest jedną z najbardziej utytułowanych artystek w Australii. Artystka odniosła ogromny międzynarodowy sukces dzięki swojemu debiutanckiemu albumowi "Innocent Eyes", jednemu z najlepiej sprzedających się albumów w historii Australii. W trakcie swojej kariery artystka sprzedała ponad 9 milionów albumów na całym świecie, zdobywając pięć albumów, które zajęły pierwsze miejsce na listach, oraz dziewięć singli numer jeden. Jako autorka tekstów i współpracowniczka, Delta pracowała z takimi artystami jak Céline Dion, Olivia Newton-John, Tony Bennett i Michael Bolton. Wiele osób porównuje ją do tej pierwszej z powodu podobnej aury na scenie. Poza muzyką Delta Goodrem zbudowała karierę na ekranie. Ma bogatą filmografię: od wieloletniego australijskiego serialu "Sąsiedzi" po globalny hit Netfliksa "Miłość w przestworzach". Przez 9 sezonów była również trenerką w programie "The Voice Australia". Wcieliła się też w ikoniczną rolę Grizabelli w musicalu "Koty". Jej książka "Bridge Over Troubled Dreams" stała się bestsellerem numer jeden, a jej perfumy okazały się najlepiej sprzedającymi w historii Australii.

ZOBACZ TAKŻE: 17-latka reprezentuje Francję na Eurowizji 2026. Głos Monroe zszokuje widzów! Kim jest?

Alicja Szemplińska po wygranej w preselekcjach do Eurowizji 2026

Delta Goodrem - najpopularniejsze piosenki

Ostatnia piosenka wydana przez Deltę Goodrem to "Eclipse". To właśnie z tym utworem zawalczy o pierwszą w historii wygraną Australii w Konkursie Piosenki Eurowizji. Jakie inne kawałki wydała? Oto jej największe hity: