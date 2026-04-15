Kim jest Delta Goodrem? Reprezentantka Australii na Eurowizji 2026 jest porównywana do Céline Dion

Adrian Rybak
2026-04-15 14:21

Delta Goodrem reprezentuje Australię na Eurowizji 2026 z piosenką "Eclipse". Wiele osób stawia ją w gronie kandydatów do zwycięstwa. Nie bez powodu. Delta ma niesamowity głos, a dodatkowo ogromne doświadczenie. Występowała z wielkimi światowymi gwiazdami, a w Australii sama cieszy się ogromną popularnością.

Delta Goodrem - kim jest reprezentantka Australii na Eurowizji 2026?

Delta Goodrem jest jedną z najbardziej utytułowanych artystek w Australii. Artystka odniosła ogromny międzynarodowy sukces dzięki swojemu debiutanckiemu albumowi "Innocent Eyes", jednemu z najlepiej sprzedających się albumów w historii Australii. W trakcie swojej kariery artystka sprzedała ponad 9 milionów albumów na całym świecie, zdobywając pięć albumów, które zajęły pierwsze miejsce na listach, oraz dziewięć singli numer jeden. Jako autorka tekstów i współpracowniczka, Delta pracowała z takimi artystami jak Céline Dion, Olivia Newton-John, Tony Bennett i Michael Bolton. Wiele osób porównuje ją do tej pierwszej z powodu podobnej aury na scenie. Poza muzyką Delta Goodrem zbudowała karierę na ekranie. Ma bogatą filmografię: od wieloletniego australijskiego serialu "Sąsiedzi" po globalny hit Netfliksa "Miłość w przestworzach". Przez 9 sezonów była również trenerką w programie "The Voice Australia". Wcieliła się też w ikoniczną rolę Grizabelli w musicalu "Koty". Jej książka "Bridge Over Troubled Dreams" stała się bestsellerem numer jeden, a jej perfumy okazały się najlepiej sprzedającymi w historii Australii.

Delta Goodrem - najpopularniejsze piosenki

Ostatnia piosenka wydana przez Deltę Goodrem to "Eclipse". To właśnie z tym utworem zawalczy o pierwszą w historii wygraną Australii w Konkursie Piosenki Eurowizji. Jakie inne kawałki wydała? Oto jej największe hity:

  • "Born to Try"
  • "Lost Without You"
  • "Innocent Eyes"
  • "Out of the Blue"
  • "Almost Here"
  • "Sitting on Top of the World"
  • "Wings"
  • "Dear Life"
  • "Think About You"
  • "Back to Your Heart"
  • "Hearts on the Run"
