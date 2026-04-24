Dania wśród faworytów Eurowizji 2026! Kim jest Søren Torpegaard Lund?

Søren Torpegaard Lund - kim jest gwiazda Eurowizji 2026?

Søren Torpegaard Lund dorastał w małym duńskim miasteczku Gudme. Już w wieku dziesięciu lat odkrył swoje powołanie w świecie teatru muzycznego. W wieku 17 lat złożył podanie do Duńskiej Narodowej Szkoły Sztuk Scenicznych, przechodząc do historii jako najmłodsza osoba, jaka kiedykolwiek została tam przyjęta. Od tego momentu rozpoczął profesjonalną karierę jako wokalista, tancerz i aktor, występując w jednych z największych produkcji w Danii. Søren wcielał się m.in. w role Tony’ego w "West Side Story", Angela w "Kinky Boots" oraz Romea w "Romeo i Julia". W ostatnich latach artysta poszerzył swoją działalność o szeroko pojęty przemysł muzyczny, jako autor piosenek i wykonawca. Teraz, zamiast opowiadać cudze historie, Søren Torpegaard Lund chce przekazywać coś poprzez własną muzykę.

ZOBACZ TAKŻE: Faworyt Eurowizji 2026 wspiera Izrael?! Wybuchł duży skandal

Justyna Steczkowska i Alicja Szemplińska w Opolu

Duński Jann wygra Eurowizję?

Po występie w duńskich preselekcjach wiele osób pisało, że Søren Torpegaard Lund jest podobny do Janna, który w 2023 roku walczył o reprezentowanie Polski na Eurowizji z piosenką "Gladiator". Uwagę zwraca bardzo zbliżony wizerunek artystów, a wśród polskich fanów Eurowizji pojawiają się nawet głosy, że wynik Sørena może pokazać, jak Jann poradziłby sobie w Liverpoolu. Jeśli Dania wygra, będzie to pierwsze zwycięstwo tego kraju od 2013 roku.

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love". Będzie to najmniejszy konkurs od 2003 roku. Do Austrii pojadą reprezentanci 35 państw. 5 krajów zrezygnowało w formie bojkotu udziału Izraela.