Dawid Kubacki traci kultowego sponsora. Skoczek żegna się z różowym kaskiem

Koniec współpracy Dawida Kubackiego z marką Manner

Dawid Kubacki zamyka bardzo ważny i rozpoznawalny rozdział w swojej sportowej karierze. Doświadczony reprezentant Polski opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym poinformował o definitywnym zakończeniu wieloletniego partnerstwa z firmą Manner.

„Po wielu latach wspaniałej współpracy nadszedł ten moment... nie będę już skakał w różowym kasku Manner. Praca z wami to była przyjemność i cieszę się, że przeżyliśmy wspólnie tyle pięknych chwil”

Utytułowany skoczek wyraził ogromną wdzięczność za minione lata kooperacji, życząc austriackiej marce kolejnych sukcesów rynkowych. Swój pożegnalny wpis zwieńczył krótkim, ale wymownym pozdrowieniem:

„Do zobaczenia na skoczniach”

Różowy kask Dawida Kubackiego przechodzi do historii

Sojusz polskiego narciarza z firmą Manner uchodził za jedno z najbardziej charakterystycznych i udanych partnerstw w środowisku skoków. Jaskrawy, różowy kask z logo sponsora towarzyszył zawodnikowi podczas najważniejszych sportowych triumfów, wliczając w to zdobycie mistrzostwa świata, historyczną wiktorię w Turnieju Czterech Skoczni oraz wygrane w prestiżowych zawodach cyklu Pucharu Świata. Dla sympatyków zimowego sportu decyzja o rozstaniu oznacza zamknięcie wyraźnego etapu wizerunkowego naszego orła.

Aktualnie brakuje oficjalnych doniesień na temat podmiotu, który przejmie puste miejsce na nakryciu głowy skoczka. Wiele wskazuje na to, że nazwa nowego głównego sponsora zostanie zaprezentowana opinii publicznej jeszcze przed startem zbliżającego się sezonu.