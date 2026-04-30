Zrób to na wiosnę, a tuje będą rosły zielone i gęste. Wystarczy jeden prosty trik

Wiosenne porządki wokół tui to podstawa, by rośliny pięknie i zdrowo wyglądały w sezonie.

Kluczem do soczystej zieleni i dobrej kondycji krzewów jest usunięcie zaschniętych gałązek oraz właściwe nawożenie.

Odkryj nowoczesne sposoby na dbanie o krzewy, takie jak wykorzystanie myjki ciśnieniowej czy stosowanie nawozów domowej roboty, które pobudzą tuje do wzrostu i zabezpieczą przed infekcjami.

Jak skutecznie oczyścić tuje po zimie? Internautka pokazuje prosty sposób z wężem ogrodowym

Początek wiosny to doskonały moment, aby zatroszczyć się o tuje po chłodniejszych miesiącach i przywrócić im znakomitą kondycję. Podstawą jest staranne usunięcie zalegających, uschniętych elementów oraz starych liści. Te zanieczyszczenia nie tylko wpływają negatywnie na estetykę krzewów, ale też ograniczają dopływ światła słonecznego, co może powodować asymetryczny wzrost i żółknięcie igieł. W internecie dużą popularność zdobył materiał wideo, w którym jedna z użytkowniczek pokazuje błyskawiczny patent na pozimowe oczyszczanie tui. Magda Zagrodnik udowodniła swoim widzom w mediach społecznościowych, że do tego zadania znakomicie sprawdza się myjka ciśnieniowa. Skierowanie silnego strumienia wody na iglaki sprawia, że martwe i suche pędy zostają błyskawicznie usunięte.

"Mało kto wie, że w środku zbierają się suche gałęzie, które psują wygląd i kondycję rośliny."

– zaznaczyła autorka wpisu.

Nawożenie tui wiosną. Zastosuj wodę po ziemniakach dla intensywnej zieleni

Co zrobić, by iglaki szybko pięły się w górę i nie traciły swojego koloru? Gdy drzewka wybudzają się z zimowego letargu, nadchodzi odpowiedni czas na podanie im składników odżywczych. Wiosenne nawożenie tui różni się od tego stosowanego jesienią. O tej porze roku priorytetem jest pobudzenie roślin do wzrostu, co wymaga preparatów bogatych w azot. To właśnie ten pierwiastek odpowiada za dynamiczny rozwój tui. Równie istotne są fosfor, potas, a także żelazo i magnez, które gwarantują soczyście zielone wybarwienie łusek. Świetnym, domowym sposobem na zasilenie krzewów jest wykorzystanie wody pozostałej po gotowaniu ziemniaków lub innych jarzyn. Należy jednak bezwzględnie pamiętać, że taki płyn sprawdzi się tylko wtedy, gdy nie dodano do niego soli. Jeśli chodzi o podlewanie tui, to preferują rzadsze, lecz bardzo obfite nawadnianie. Dzięki temu wilgoć dociera do głębszych warstw podłoża, stymulując prawidłowy rozwój systemu korzeniowego i zwiększając odporność roślin na okresy suszy.

Domowy nawóz z drożdży na tuje. Tani sposób na choroby i grzyby

Dobrym pomysłem jest również regularne aplikowanie ekologicznej odżywki stworzonej z drożdży piekarskich. Taki domowy preparat skutecznie zabezpiecza iglaki przed atakami groźnych chorób grzybowych. Jak go przygotować? Wystarczy rozkruszyć jedną kostkę drożdży w wiadrze i zalać ją dziesięcioma litrami ciepłej wody. Już po upływie godziny mieszanka nadaje się do podlewania. Jeszcze silniejsze działanie wykazuje odżywka poddana procesowi fermentacji. W tym wariancie 100 g drożdży należy zasypać jedną szklanką cukru i odczekać dwie godziny. Następnie wlewa się 10 litrów ciepłej wody i pozostawia roztwór na tydzień. Przed użyciem tak przygotowanego nawozu, konieczne jest jego rozcieńczenie – jedną szklankę fermentowanej mikstury dodaje się do 10 litrów czystej wody.