Alicja Szemplińska o notowaniach przed Eurowizją 2026. Czy przemuje się niskimi miejsacami w rankingach?

Jak Polska radzi sobie w notowaniach?

Alicja Szemplińska ma na barkach duże wyzwanie. Rok temu Justyna Steczkowska zachwyciła publiczność i awansowała do finału, gdzie udało jej się zająć solidne 14. miejsce. Nasza tegoroczna reprezentantka nie cieszy się aż taką rozpoznawalnością wśród Polaków i musi zachwycić ich i Europę przede wszystkim talentem. Wszyscy liczną na kolejny dobry wynik, ale niestety nie można być go pewnym. Aktualne przewidywania nie są dla nas dobre. Według bukmacherów Polska nie jest typowana do awansu do finału. Fani konkursu również nie mają "Pray" w gronie faworytów, co martwi wielu polskich fanów tego wydarzenia. Czy Alicji Szemplińskiej takie typowania podcinają skrzydła? Zapytaliśmy, jak do tego podchodzi.

Alicja Szemplińska przed wyjazdem na Eurowizję 2026

Alicja Szemplińska o bukmacherach

28 kwietnia Alicja Szemplińska zwołała konferencję prasową, podczas której spotkała się z mediami przed wylotem do Wiednia. Wykorzystaliśmy tę okazję, aby zapytać, jak podchodzi do słabych notowań i negatywnego podejścia wielu osób do jej udziału w Eurowizji.

Ja się tym nie przyjmuję, bo Eurowizja jest tak zaskakującym konkursem, że wszystko, co się nam wydaje, może ulec zmianie - powiedziała Alicja Szemplińska w rozmowie z Adrianem Rybakiem z ESKI.

25

Polska na Eurowizji 2026

Alicja Szemplińska reprezentuje Polskę na Eurowizji 2026 w Wiedniu. W konkursie wystąpi z utworem "Pray", z którym wygrała Finał Polskich Kwalifikacji. Jej występ odbędzie się podczas pierwszego półfinału, 12 maja 2026 po godzinie 21:00. Jeśli uda jej się awansować do wielkiego finału, wystąpi w nim 16 maja br. Transmisja koncertów w Polsce na antenie TVP1.