To on wygra Eurowizję 2026? Sztuczna inteligencja już zna wyniki

Spis treści
Konkurs Piosenki Eurowizji zwykle przynosi wiele zaskoczeń, co nie przeszkadza fanom w snuciu przewidywań. Co roku swoich faworytów wskazują też bukmacherzy w rozmaitych zakładach. Czy z poprawnym przewidzeniem wyników imprezy poradzi sobie sztuczna inteligencja? Przekonamy się w maju.
Faworyci przed Wiedniem. Te kraje są najwyżej typowane
Aktualnie we wszelkich przewidywaniach liderem jest duet z Finlandii. Grono faworytów jest jednak szerokie, a fani i bukmacherzy nie zgadzają się co do tego, kto najbardziej przykuje uwagę profesjonalistów, a kto spodoba się publice.
- Głównym faworytem do zwycięstwa jest Finlandia. Linda Lampenius i Pete Parkkonen z utworem "Liekinheitin" mają według bukmacherów 30% szans na złoto. Na drugim miejscu umacnia się Akylas z Grecji i jego "Ferto" (13%). Zakłady dają też spore szanse Danii (10%), Francji (9%), Australii (8%) i Izraelowi (6%). [stan na 30.04.2026]
- Głosowanie jurorów ma wygrać Australia (27%) lub Francja (23%).
- Z kolei telewidzowie według bukmacherów wybiorą Izrael (27%), Grecję (16%) lub Finlandię (16%).
- Polska plasuje się na 28. miejscu pod względem prawdopodobieństwa wygrania Eurowizji 2026.
Eurowizja 2026 według sztucznej inteligencji. AI przewiduje wyniki
O przepowiedzenie wyników tegorocznej Eurowizji zapytaliśmy algorytmy AI. Na podstawie historycznych danych i trendów w głosowaniu oraz aktualnych typowań i głosowań fanowskich, sztuczna inteligencja wyliczyła wyniki obu półfinałów, a następnie Wielkiego Finału.
Według AI, Polska bez większych problemów może awansować do finałowego koncertu, zaś z rozgrywką pożegnają się Czarnogóra, Estonia, Portugalia, Gruzja i San Marino. W drugim półfinale mają odpaść Armenia, Łotwa, Luksemburg i Azerbejdżan, a także jeden z faworytów fanów - Rumunia.
Kto wygra Eurowizję 2026? Według sztucznej inteligencji, na pierwszym miejscu znajdzie się Grecja, która zdobędzie najwięcej punktów od publiczności. Drugie miejsce zajmie Delta Goodrem z Australii, a trzecie - liderka jurorów, czyli Felicia ze Szwecji. Alicja Szemplińska może liczyć na 15. miejsce w finale, czyli o jedno miejsce niżej w porównaniu z ostatecznym wynikiem Justyny Steczkowskiej.
Przewidywane wyniki Eurowizji według AI:
- Grecja - 427
- Australia - 355
- Szwecja - 324
- Włochy - 320
- Francja - 320
- Ukraina - 306
- Finlandia - 267
- Izrael - 240
- Dania - 176
- Mołdawia - 169
- Szwajcaria - 147
- Albania - 137
- Serbia - 131
- Cypr - 128
- Polska - 125
- Czechy - 91
- Norwegia - 87
- Bułgaria - 72
- Litwa - 71
- Malta - 58
- Chorwacja - 53
- Belgia - 45
- Niemcy - 39
- Austria - 24
- Wielka Brytania - 6