To on wygra Eurowizję 2026? Sztuczna inteligencja już zna wyniki

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-04-30 14:36

Kto sięgnie w tym roku po kultowy kryształowy mikrofon? 70. Konkurs Piosenki Eurowizji w Wiedniu rozstrzygnie się podczas Wielkiego Finału w sobotę, 16 maja. O wygraną w jubileuszowej edycji walczą reprezentanci tylko 35 państw, a typowania są dość wyrównane. Dokładne wyniki przewidziała dla nas sztuczna inteligencja. Czy AI poprawie oceni gusty?

Akylas
Eurowizja 2026: Australia - Delta Goodrem - Eclipse Eurowizja 2026 - Szwecja - Felicia - My system Sal Da Vinci Eurowizja 2026: Francja - Monroe
Galeria zdjęć 20

Konkurs Piosenki Eurowizji zwykle przynosi wiele zaskoczeń, co nie przeszkadza fanom w snuciu przewidywań. Co roku swoich faworytów wskazują też bukmacherzy w rozmaitych zakładach. Czy z poprawnym przewidzeniem wyników imprezy poradzi sobie sztuczna inteligencja? Przekonamy się w maju.

Faworyci przed Wiedniem. Te kraje są najwyżej typowane

Aktualnie we wszelkich przewidywaniach liderem jest duet z Finlandii. Grono faworytów jest jednak szerokie, a fani i bukmacherzy nie zgadzają się co do tego, kto najbardziej przykuje uwagę profesjonalistów, a kto spodoba się publice.

  • Głównym faworytem do zwycięstwa jest Finlandia. Linda Lampenius i Pete Parkkonen z utworem "Liekinheitin" mają według bukmacherów 30% szans na złoto. Na drugim miejscu umacnia się Akylas z Grecji i jego "Ferto" (13%). Zakłady dają też spore szanse Danii (10%), Francji (9%), Australii (8%) i Izraelowi (6%). [stan na 30.04.2026]
  • Głosowanie jurorów ma wygrać Australia (27%) lub Francja (23%).
  • Z kolei telewidzowie według bukmacherów wybiorą Izrael (27%), Grecję (16%) lub Finlandię (16%).
  • Polska plasuje się na 28. miejscu pod względem prawdopodobieństwa wygrania Eurowizji 2026.

Eurowizja 2026 według sztucznej inteligencji. AI przewiduje wyniki

O przepowiedzenie wyników tegorocznej Eurowizji zapytaliśmy algorytmy AI. Na podstawie historycznych danych i trendów w głosowaniu oraz aktualnych typowań i głosowań fanowskich, sztuczna inteligencja wyliczyła wyniki obu półfinałów, a następnie Wielkiego Finału.

Według AI, Polska bez większych problemów może awansować do finałowego koncertu, zaś z rozgrywką pożegnają się Czarnogóra, Estonia, Portugalia, Gruzja i San Marino. W drugim półfinale mają odpaść Armenia, Łotwa, Luksemburg i Azerbejdżan, a także jeden z faworytów fanów - Rumunia.

Kto wygra Eurowizję 2026? Według sztucznej inteligencji, na pierwszym miejscu znajdzie się Grecja, która zdobędzie najwięcej punktów od publiczności. Drugie miejsce zajmie Delta Goodrem z Australii, a trzecie - liderka jurorów, czyli Felicia ze Szwecji. Alicja Szemplińska może liczyć na 15. miejsce w finale, czyli o jedno miejsce niżej w porównaniu z ostatecznym wynikiem Justyny Steczkowskiej.

Przewidywane wyniki Eurowizji według AI:

  1. Grecja - 427
  2. Australia - 355
  3. Szwecja - 324
  4. Włochy - 320
  5. Francja - 320
  6. Ukraina - 306
  7. Finlandia - 267
  8. Izrael - 240
  9. Dania - 176
  10. Mołdawia - 169
  11. Szwajcaria - 147
  12. Albania - 137
  13. Serbia - 131
  14. Cypr - 128
  15. Polska - 125
  16. Czechy - 91
  17. Norwegia - 87
  18. Bułgaria - 72
  19. Litwa - 71
  20. Malta - 58
  21. Chorwacja - 53
  22. Belgia - 45
  23. Niemcy - 39
  24. Austria - 24
  25. Wielka Brytania - 6

Akylas
Galeria zdjęć 20
Alicja Szemplińska przed wyjazdem na Eurowizję 2026
AI sztuczna inteligencja
Eurowizja 2026
sztuczna inteligencja
eurowizja