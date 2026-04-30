To on wygra Eurowizję 2026? Sztuczna inteligencja już zna wyniki

Konkurs Piosenki Eurowizji zwykle przynosi wiele zaskoczeń, co nie przeszkadza fanom w snuciu przewidywań. Co roku swoich faworytów wskazują też bukmacherzy w rozmaitych zakładach. Czy z poprawnym przewidzeniem wyników imprezy poradzi sobie sztuczna inteligencja? Przekonamy się w maju.

Faworyci przed Wiedniem. Te kraje są najwyżej typowane

Aktualnie we wszelkich przewidywaniach liderem jest duet z Finlandii. Grono faworytów jest jednak szerokie, a fani i bukmacherzy nie zgadzają się co do tego, kto najbardziej przykuje uwagę profesjonalistów, a kto spodoba się publice.

Głównym faworytem do zwycięstwa jest Finlandia. Linda Lampenius i Pete Parkkonen z utworem "Liekinheitin" mają według bukmacherów 30% szans na złoto. Na drugim miejscu umacnia się Akylas z Grecji i jego "Ferto" (13%). Zakłady dają też spore szanse Danii (10%), Francji (9%), Australii (8%) i Izraelowi (6%). [stan na 30.04.2026]

Głosowanie jurorów ma wygrać Australia (27%) lub Francja (23%).

Z kolei telewidzowie według bukmacherów wybiorą Izrael (27%), Grecję (16%) lub Finlandię (16%).

Polska plasuje się na 28. miejscu pod względem prawdopodobieństwa wygrania Eurowizji 2026.

Eurowizja 2026 według sztucznej inteligencji. AI przewiduje wyniki

O przepowiedzenie wyników tegorocznej Eurowizji zapytaliśmy algorytmy AI. Na podstawie historycznych danych i trendów w głosowaniu oraz aktualnych typowań i głosowań fanowskich, sztuczna inteligencja wyliczyła wyniki obu półfinałów, a następnie Wielkiego Finału.

Według AI, Polska bez większych problemów może awansować do finałowego koncertu, zaś z rozgrywką pożegnają się Czarnogóra, Estonia, Portugalia, Gruzja i San Marino. W drugim półfinale mają odpaść Armenia, Łotwa, Luksemburg i Azerbejdżan, a także jeden z faworytów fanów - Rumunia.

Kto wygra Eurowizję 2026? Według sztucznej inteligencji, na pierwszym miejscu znajdzie się Grecja, która zdobędzie najwięcej punktów od publiczności. Drugie miejsce zajmie Delta Goodrem z Australii, a trzecie - liderka jurorów, czyli Felicia ze Szwecji. Alicja Szemplińska może liczyć na 15. miejsce w finale, czyli o jedno miejsce niżej w porównaniu z ostatecznym wynikiem Justyny Steczkowskiej.

Przewidywane wyniki Eurowizji według AI:

Grecja - 427 Australia - 355 Szwecja - 324 Włochy - 320 Francja - 320 Ukraina - 306 Finlandia - 267 Izrael - 240 Dania - 176 Mołdawia - 169 Szwajcaria - 147 Albania - 137 Serbia - 131 Cypr - 128 Polska - 125 Czechy - 91 Norwegia - 87 Bułgaria - 72 Litwa - 71 Malta - 58 Chorwacja - 53 Belgia - 45 Niemcy - 39 Austria - 24 Wielka Brytania - 6

