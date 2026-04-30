Krzysztof Gojdź łapie się za głowę na widok cen w Polsce. Wskazał, ile trzeba zarabiać, żeby godnie żyć

Krzysztof Gojdź dziwi się cenom w Polsce

Krzysztof Gojdź dzieli swoje życie między Warszawę a Nowy Jork. Choć wiedzie luksusowe życie i nie brakuje mu pieniędzy, nie unika komentarzy na temat rosnących kosztów utrzymania. Wprost przyznał, że w Polsce jest bardzo drogo. Słowa te padają z ust człowieka, który dorobił się ogromnego majątku w USA, pracując z międzynarodowymi gwiazdami i milionerami. Gojdź stwierdził kiedyś, że osiągnął status, który pozwala mu nie pracować do końca życia. Jednak podczas wizyt w kraju nad Wisłą, zderza się z brutalną rzeczywistością paragonów.

Bardzo drogo jest. Kiedy jestem raz w Polsce na kilka miesięcy, to jest olbrzymia różnica - stwierdził ostatnio w rozmowie z Plotkiem.

Lekarz zwrócił uwagę na dysproporcję między polskimi a amerykańskimi warunkami. Jego zdaniem ceny w Polsce doganiają te zza oceanu, czego nie można powiedzieć o pensjach.

To są praktycznie te same ceny, które mamy w Nowym Jorku czy w Los Angeles, ale zarobki są oczywiście inne.

Lekarz gwiazd podaje kwotę potrzebną do życia w Polsce

Gojdź nie ukrywa swojego zdziwienia sytuacją, w jakiej znajdują się Polacy.

Nie wiem, jak wy, młodzi ludzie, dajecie radę, bo zarabiając te kilka tysięcy czy nawet dziesięć tysięcy, jest ciężko w takiej Warszawie się utrzymać.

Celebryta zastanawiał się, jakie wynagrodzenie pozwala na pokrycie kosztów życia i drobne przyjemności. Podał konkretne stawki, zauważając, że w polskich warunkach wciąż należą one do rzadkości. Według jego wyliczeń, aby utrzymać odpowiedni poziom życia, miesięczna pensja powinna oscylować wokół 15-20 tysięcy złotych.

15-20 tys. zł to możesz faktycznie godnie żyć. Kiedyś mówiłem, jeszcze rok temu, że dziesięć tysięcy złotych, ale to już nie dziś... - stwierdził Gojdź, który bacznie analizuje koszty życia w Polsce.

