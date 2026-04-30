Krzysztof Gojdź łapie się za głowę na widok cen w Polsce. Wskazał, ile trzeba zarabiać, żeby godnie żyć

Aga Kwiatkowska
2026-04-30 16:27

Krzysztof Gojdź nie ukrywa, że wiedzie luksusowe życie i nie musi oszczędzać. Nawet on jednak zwraca uwagę na rosnące ceny. Lekarz gwiazd, który na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych, przyznał, że nie ma pojęcia, jak Polacy radzą sobie z drożyzną. Wskazał też kwotę, jaką powinno się zarabiać, by móc godnie żyć w ojczyźnie.

Krzysztof Gojdź dzieli swoje życie między Warszawę a Nowy Jork. Choć wiedzie luksusowe życie i nie brakuje mu pieniędzy, nie unika komentarzy na temat rosnących kosztów utrzymania. Wprost przyznał, że w Polsce jest bardzo drogo. Słowa te padają z ust człowieka, który dorobił się ogromnego majątku w USA, pracując z międzynarodowymi gwiazdami i milionerami. Gojdź stwierdził kiedyś, że osiągnął status, który pozwala mu nie pracować do końca życia. Jednak podczas wizyt w kraju nad Wisłą, zderza się z brutalną rzeczywistością paragonów.

Zobacz także: Gojdź mówi, jak chcą wyglądać Polki. Przychodzą z fotkami Dody i Rozenek-Majdan

Bardzo drogo jest. Kiedy jestem raz w Polsce na kilka miesięcy, to jest olbrzymia różnica - stwierdził ostatnio w rozmowie z Plotkiem.

Lekarz zwrócił uwagę na dysproporcję między polskimi a amerykańskimi warunkami. Jego zdaniem ceny w Polsce doganiają te zza oceanu, czego nie można powiedzieć o pensjach.

To są praktycznie te same ceny, które mamy w Nowym Jorku czy w Los Angeles, ale zarobki są oczywiście inne.

Gojdź nie ukrywa swojego zdziwienia sytuacją, w jakiej znajdują się Polacy.

Nie wiem, jak wy, młodzi ludzie, dajecie radę, bo zarabiając te kilka tysięcy czy nawet dziesięć tysięcy, jest ciężko w takiej Warszawie się utrzymać.

Celebryta zastanawiał się, jakie wynagrodzenie pozwala na pokrycie kosztów życia i drobne przyjemności. Podał konkretne stawki, zauważając, że w polskich warunkach wciąż należą one do rzadkości. Według jego wyliczeń, aby utrzymać odpowiedni poziom życia, miesięczna pensja powinna oscylować wokół 15-20 tysięcy złotych.

Zobacz także: Krzysztof Gojdź jest bezdomny! "Domy, mieszkania - wszystko mam wynajęte". Wyprzedaje biznesy, ale jego psiak żyje w luksusie

15-20 tys. zł to możesz faktycznie godnie żyć. Kiedyś mówiłem, jeszcze rok temu, że dziesięć tysięcy złotych, ale to już nie dziś... - stwierdził Gojdź, który bacznie analizuje koszty życia w Polsce.

Rutkowski i Gojdź przy piwku snują wspólne plany na przyszłość!
Zobacz więcej zdjęć. Odchudzona Dominika Tajner odsłoniła szczuplutki brzuch! Inne gwiazdy też zrzuciły fatałaszki

Dominika Tajner
Galeria zdjęć 32
