Grał na ulicach Pragi, teraz może wygrać Eurowizję dla Czech. Kim jest Daniel Žižka?

Daniel Žižka w wieku zaledwie 23 lat zyskał uznanie za swoje wyjątkowe umiejętności artystyczne. Teraz będzie miał okazję zaprezentować się szerokiej publiczności podczas 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Artysta przedstawił swój utwór "Crossroads" i szybko stał się jednym z faworytów.

Daniel Žižka reprezentantem Czech. Nieznany artysta osiągnie sukces?

Wokalista nie należy do gwiazd czeskiej sceny muzycznej, jednak to jego propozycja najbardziej spodobała się ekipie w krajowej telewizji. Jak zdradza szef czeskiej delegacji na Eurowizję, Kryštof Šámal, od samego początku było jasne, że to wyjątkowy, zdecydowany w swoich działaniach artysta, a podczas pierwszego przesłuchania wszyscy zebrani zamarli.

Daniel Žižka ma 23 lata i dość skromne doświadczenie, jeśli chodzi o profesjonalną karierę muzyczną. Wielu mieszkańców Pragi może znać go z występów ulicznych. Magazyn "Headliner" wymienił go jednak w gronie najlepiej zapowiadających się artystów młodego pokolenia. Teraz będzie mógł sprawdzić się w największym widowisku telewizyjnym na świecie. Eurowizyjny utwór nosi tytuł "Crossroads" i powstał we współpracy Daniela wyłącznie z czeskimi producentami.

Czechy wśród kandydatów do wygranej

Tuż przed oficjalną premierą utworu Czechy odnotowały wyraźny wzrost w notowaniach bukmacherskich. Piosenka przedostała się do sieci dzień wcześniej i szybko zdobyła uznanie w mediach społecznościowych, które sprawiło, że Daniel Žižka widnieje wśród faworytów w stawce Eurowizji 2026.

Po wycieku "Crossroads" do Internetu, Czechy przeskoczyły w zestawieniu zakładów z miejsca dwunastego na szóste. Z kolei po oficjalnej publikacji utworu Czechy zadebiutowały na ósmym miejscu w głosach użytkowników aplikacji My Eurovision Scoreboard.

Eurowizja 2026 - o konkursie

W jubileuszowym, 70. Konkursie Piosenki Eurowizji uczestniczy tylko 35 państw w obliczu fali rezygnacji po dopuszczeniu do dalszego udziału Izraela. Wiedeń został gospodarzem widowiska po ubiegłorocznej wygranej JJ-a z utworem "Wasted Love". Konkurs odbędzie się w dniach 12-16 maja. Reprezentantka Polski, Alicja Szemplińska z piosenką "Pray", wystąpi w pierwszym półfinale.