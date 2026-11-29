"Taniec z Gwiazdami 19" z przeniesionym odcinkiem i tematycznymi występami

Za nami już prawie cała edycja 19. edycji "Tańca z Gwiazdami". Uczestnicy przez kilkanaście tygodni walczyli w pocie czoła o jak najlepsze noty u jurorów. Za nimi emocjonujące tygodnie tematyczna jak "Irena Santor Night", "Disney Night", "Maryla Rodowicz Night", Akademia Czarnej Mamby czy sztafeta rumby.

W 19. edycji. "Tańca z Gwiazdami" zobaczyliśmy następujące pary:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka,

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz,

Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka,

Helena Englert i Roman Osadchiy,

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna,

Monika Borzym i Michał Kassin,

Dominik Rupiński i Estelle François,

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko,

Matteo Brunetti i Izabela Skierska,

Kaeyra i Kacper Rutka,

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

oraz Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Gumulec zostawił 15 kg na parkiecie! Bolały go porównania do Karolaka i Kędzierskiego

Finał "Tańca z Gwiazdami 19" - kto wygrał?

Wielki finał "Tańca z Gwiazdami 19" odbył się dokładnie 29 listopada 2026 roku. Na parkiecie zobaczyliśmy następujące pary:

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Helena Englert i Roman Osadchiy

Dominik Rupiński i Estelle François

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Punktacja w wielkim finale:

Helena Englert i Roman Osadchiy 40 + 40 + 40 = 120

Dominik Rupiński i Estelle François 40 + 40 + 40 = 120

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz 38 + 38 + 40 = 116

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz 37 + 34 + 40 = 111

Już wcześniej z programem pożegnały się następujące pary:

Zgodnie z decyzją jury i widzów, zwycięzcami 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie są Dominik Rupiński i Estelle François.