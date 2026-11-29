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"Taniec z Gwiazdami 19" z przeniesionym odcinkiem i tematycznymi występami
Za nami już prawie cała edycja 19. edycji "Tańca z Gwiazdami". Uczestnicy przez kilkanaście tygodni walczyli w pocie czoła o jak najlepsze noty u jurorów. Za nimi emocjonujące tygodnie tematyczna jak "Irena Santor Night", "Disney Night", "Maryla Rodowicz Night", Akademia Czarnej Mamby czy sztafeta rumby.
W 19. edycji. "Tańca z Gwiazdami" zobaczyliśmy następujące pary:
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka,
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz,
- Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka,
- Helena Englert i Roman Osadchiy,
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna,
- Monika Borzym i Michał Kassin,
- Dominik Rupiński i Estelle François,
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko,
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska,
- Kaeyra i Kacper Rutka,
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- oraz Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.
Finał "Tańca z Gwiazdami 19" - kto wygrał?
Wielki finał "Tańca z Gwiazdami 19" odbył się dokładnie 29 listopada 2026 roku. Na parkiecie zobaczyliśmy następujące pary:
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
Punktacja w wielkim finale:
- Helena Englert i Roman Osadchiy 40 + 40 + 40 = 120
- Dominik Rupiński i Estelle François 40 + 40 + 40 = 120
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz 38 + 38 + 40 = 116
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz 37 + 34 + 40 = 111
Już wcześniej z programem pożegnały się następujące pary:
- 5. miejsce - Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- 6. miejsce - Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- 7. miejsce - Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- 8. miejsce - Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- 9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- 10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
- 11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- 12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.
Zgodnie z decyzją jury i widzów, zwycięzcami 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie są Dominik Rupiński i Estelle François.