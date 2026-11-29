Rywalizacja w fińskim Kontiolahti otwiera obecny cykl Pucharu Świata w biathlonie. Polskie zawodniczki dobrze zaprezentowały się już podczas piątkowego biegu indywidualnego na dystansie 15 kilometrów. Kamila Żuk z dwoma pudłami na strzelnicy zajęła wówczas 15. miejsce, natomiast Joanna Jakieła oraz Monika Hojnisz-Staręga, które pomyliły się po jednym razie, ukończyły zmagania odpowiednio na 16. i 18. pozycji. Niedzielny sprint na 7,5 kilometra udowodnił, że w tym momencie to właśnie Żuk pełni rolę liderki polskiej kadry!

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W niedzielnych zawodach reprezentantka Polski wywalczyła trzecie miejsce ze stratą zaledwie 6,4 sekundy do triumfującej Szwedki Elviry Oeberg. Mistrzyni świata juniorów z 2018 roku zachowała stuprocentową skuteczność podczas obu wizyt na strzelnicy, choć przy ostatnich nabojach miała trudności i musiała je odładowywać. Stratę nadrobiła jednak bardzo dobrym tempem biegowym, dzięki czemu po ośmiu latach Polka ponownie stanęła na podium Pucharu Świata!

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Kamila Żuk z rekordem kariery i tuż za podium klasyfikacji PŚ

Niedzielny rezultat to życiowe osiągnięcie polskiej biathlonistki w zawodach tej rangi, ponieważ wcześniej jej najlepszym wynikiem była szósta lokata w sprincie wywalczona w sezonie 2018/2019. Z tamtej zimy pochodził również ostatni dotąd pucharowy sukces biało-czerwonych. Dokładnie 6 grudnia 2018 roku podczas inauguracji sezonu w słoweńskiej Pokljuce drugą pozycję w biegu indywidualnym zajęła Monika Hojnisz-Staręga.

Dzięki występowi w Finlandii Kamila Żuk została szóstą w historii reprezentantką Polski na podium Pucharu Świata. W przeszłości, oprócz wspominanej Hojnisz-Staręgi, w czołowej trójce zawodów tej rangi plasowały się również Magdalena Gwizdoń, Krystyna Guzik, Weronika Nowakowska oraz Anna Stera-Kustusz.

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Inne polskie zawodniczki ukończyły niedzielny sprint na dalszych miejscach. Joanna Jakieła po dwóch pudłach na strzelnicy i ze stratą 1:00,2 min została sklasyfikowana na 25. pozycji. Anna Mąka również pomyliła się dwukrotnie, co przy stracie 2:03,1 dało jej 66. lokatę, natomiast Monika Hojnisz-Staręga z pięcioma niecelnymi strzałami i stratą 3:57,3 zajęła dopiero 95. miejsce.

Po dwóch rozegranych biegach w Kontiolahti Kamila Żuk plasuje się tuż za podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, tracąc tylko 9 punktów do zajmującej trzecie miejsce Norweżki Marthe Krakstad Johansen! Liderką cyklu z dorobkiem 180 punktów jest Szwedka Elvira Oeberg, która wygrała oba dotychczasowe starty, a drugą pozycję zajmuje Francuzka Oceane Michelon mająca na koncie 110 punktów. Następny przystanek Pucharu Świata zaplanowano w dniach 4–6 grudnia w austriackim Hochfilzen.