Program "MasterChef" trafił do Polski w 2012 roku, szybko zdobywając popularność. Przez szereg konkurencji kucharze-amatorzy mierzą się z licznymi wyzwaniami, ale tylko jeden z nich w każdej edycji może sięgnąć po tytuł najlepszego, jak i dodatkowe nagrody. Kto wygrał 15. edycję? Już wiadomo.

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"MasterChef" - finał za nami. 29 listopada obejrzeliśmy ostatni odcinek

TVN wyemitował finał programu "MasterChef" wieczorem 29 listopada 2026 roku. To była już 15. edycja uwielbianego przez widzów show, w którym nigdy nie brakuje nudy ani barwnych osobowości. Stałą częścią tej produkcji są wybitni restauratorzy Magda Gessler i Michel Moran - jurorzy od samego początku. Tym razem dołączyli do nich w tej roli Przemysław Klima oraz po raz pierwszy w historii programu - Pascal Brodnicki. W ostatnim odcinku ponadto pojawiła się zwyciężczyni drugiej edycji, Beata Śniechowska. Do finału dotarły: Katarzyna Ciechorska, Kornelia Orlik i Kamila Przylepa.

W finale 15. edycji "MasterChefa" przyniósł widzom mnóstwo kulinarnych emocji uczestnicy musieli udowodnić, że potrafią nie tylko świetnie gotować ale mają na to pomysł.

Kornelia postawiła historię na 3. finałowych talerzach z ogrodu w różnych porach dnia. Jej danie zrobiło na jurorach ogromne wrażenie. Na przystawkę przygotowała przegrzebki z truskawkami, consommé z białych truskawek i żółtych pomidorów, yuzu oraz oliwę szczawiową. Na danie główne Kornelia zaproponowała pierś z przepiórki na sosie z korpusów z przepiórki. Towarzyszyły jej sos ze smażonych żółtych pomidorów i żółtej papryki, faszerowany kwiat cukinii oraz zielony groszek. Jurorów najbardziej ujęło, że Kornelia opowiedziała na talerzu piękną, własną historię.

Poczułam poranną rosę w moich ustach, poczułam twój ogród. Ja nie mam pojęcia, jak można wyczarować takie danie, nie będąc w najlepszych restauracjach na świecie (...) Jestem zachwycona

- usłyszała Kornelia od Magdy Gessler.

Kto wygrał "MasterChefa" 2026? Jurorzy zdecydowali

Finał jak zwykle był pełen napięcia, a poziom zaprezentowany przez uczestniczki - wysoki. Jury nie miało łatwej decyzji do podjęcia, ale ostatecznie podjęło decyzję o wynikach. Decyzją specjalistów - 15. edycję programu "MasterChef" wygrała Kornelia Orlik. To do niej trafił w tym roku zaszczytny tytuł wraz ze statuetką, jak i 250 tysięcy złotych oraz możliwość wydania książki kucharskiej.

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"MasterChef Polska" - lista zwycięzców

Poprzednie edycje polskiej wersji programu "MasterChef" wygrali kolejno:

Barbara Ritz Beata Śniechowska Dominika Wójciak Damian Kordas Magdalena Nowaczewska Mateusz Zielonka Aleksandra Nguyen Grzegorz Zawierucha Aleksandra Juszkiewicz Maciej Regulski Jakub Tomaszczyk Joanna Szymanowska Julia Cichocka Wiktoria Nawara.

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