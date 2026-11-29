Finał 19. sezonu „Tańca z Gwiazdami” przyniósł widzom sporo wzruszeń i łez, a każda z par zaprezentowała na parkiecie trzy różne choreografie. Uwagę publiczności przyciągnęły jednak nie tylko układy taneczne, ponieważ partnerka Dominika Rupińskiego zdecydowała się na nietypowy krok. Estelle François w trakcie przerwy reklamowej przeszła metamorfozę i wyszła do ostatniego tańca z o połowę krótszymi włosami, co zaskoczyło także jurorów.

Dominik Rupiński i Estelle François zdobyli komplet punktów za walca wiedeńskiego

W pierwszej części finału Dominik Rupiński i Estelle François wykonali walca wiedeńskiego do utworu Zbigniewa Wodeckiego „Lubię wracać tam, gdzie byłem”. Taniec wybrała dla nich Julia Wieniawa, a za dopracowany i elegancki pokaz para otrzymała od jurorów cztery dziesiątki, czyli maksymalne 40 punktów.

„Ty i standard to jest piękne połączenie. Twój taniec jest lekki, precyzyjny, jesteś w nim dostojny i masz w nim dużo gracji. Znalazłeś swoją dojrzałą, męską energię” – oceniła występ Julia Wieniawa.

W kolejnym wyjściu influencer i jego taneczna partnerka zmierzyli się z cha-chą, którą przydzieliła im Helena Englert. Młoda aktorka przyznała, że choć nie zna się na tańcu, ta prezentacja bardzo przypadła jej do gustu.

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Estelle François zmieniła fryzurę w trakcie przerwy reklamowej

Po pokazie cha-chy wybranej przez zachwyconą występem Helenę Englert przyszedł czas na ostatni, finałowy freestyle. To właśnie przed tym wyjściem na parkiet tancerka zaskoczyła zgromadzonych w studiu oraz przed telewizorami.

Estelle François postawiła na ścięcie włosów podczas przerwy reklamowej, decydując się na wyraźną zmianę wizerunku w samym środku wielkiego finału. Zarówno sam występ, jak i przygotowania pary do kolejnych wyzwań wywołały liczne reakcje wśród widzów, którzy otwarcie wskazywali Dominika i Estelle jako swoich faworytów.

Warto dodać, że życzenia fanów tej pary spełniły się. To właśnie Dominik Rupiński i Estelle Francois zgarnęli Kryształową Kulę! Gratulujemy!

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Sonda Kto powinien wygrać "Taniec z Gwiazdami"? Helena Englert Dominik Rupiński Mandaryna Izabela Kuna

Dominik Rupiński i Estelle François podbili serca internautów

W sieci szybko pojawiły się komentarze fanów, którzy trzymali kciuki za zwycięstwo duetu. „Wygraj to chłopaku!!!! Ciary” – napisał jeden z widzów. „On jest stworzony do tańca! Estelle wspaniała, mam nadzieję że zobaczymy ją w kolejnej edycji” – dodała kolejna osoba.

Internauci chwalili umiejętności influencera i dzielili się swoimi wrażeniami z finałowych występów. „Bardzo życzę, aby prowadzący ogłosili, że właśnie ta para wygrywa” – czytamy w jednym z wpisów. „Powinien wygrać Najlepiej tańczący w tej edycji bez dwóch zdań Co do freestyle to muzyka robi klimat ale to musi być bardzo poruszajaca muzyka a narazie żaden freestyle mnie nie poruszył Heleny tez nie Ale życzę wygranej Dominikowi” – podsumował inny komentujący.