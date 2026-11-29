"Taniec z Gwiazdami 19". Za nami kolejna edycja
19. edycja "Tańca z Gwiazdami" dobiega końca. Wielki finał zaplanowano na 29.11.2026. A kto go wygra? Kto zdobył ile punktów? Zapraszamy do relacji na żywo
Taniec z Gwiazdami 19 - wielki finał
Okazało się, że Izabela Kuna dostała od jury tango.
Punkty dla Heleny i Romana:
- Tomasz Wygoda - 10
- Julia Wieniawa - 10
- Rafał Maserak - 10
- Iwona Pavlović - 10
Łącznie 40 punktów.
Zapraszamy do szczerego wywiadu Heleny z Maksem Kluziewiczem
Czekałem, żeby coś takiego w finale zobaczyć - podsumował Maserak taniec Heleny i Romana.
Helena Englert dostała specjalny taniec od jurorów - Rafał Maserak wybrał jej walca angielskiego.
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Na parkiecie zobaczymy następujące pary:
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
Każda z nich wykona po trzy tańce.
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Witamy! To już ostatni tydzień z "Tańcem z Gwiazdami" w tym roku. Kto sięgnie po Kryształową Kulę? Zapraszamy na relację na żywo!