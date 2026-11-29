"Taniec z Gwiazdami" - RELACJA NA ŻYWO 29.11.2026. Uczestnicy walczą o Kryształową Kulę

19. edycja "Tańca z Gwiazdami" dobiega powoli do końca. Już niedługo dowiemy się, kto sięgnął po Kryształową Kulę. Będzie to Mandaryna, Helena Englert, Izabela Kuba, a może Dominik Rupiński? Kogo wybiorą widzowie i jury? Zapraszamy do naszej relacji live!