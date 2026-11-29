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Jakub Chrobot ze złotem mistrzostw świata juniorów. Trzeci z rzędu medal 17-latka

Złoty krążek wywalczony w Stanach Zjednoczonych w odmianie 10-bil w kategorii U-19 jest dla 17-letniego Jakuba Chrobota trzecim z rzędu medalem juniorskich mistrzostw świata. W 2024 roku w Nowej Zelandii Polak stanął na najniższym stopniu podium w stawce U-17, a w kolejnym roku w Hiszpanii zdobył w tej samej kategorii wiekowej tytuł mistrzowski w odmianie 10-bil. Tegoroczna przeprawa po złoto w starszym roczniku wymagała jednak od reprezentanta Polski przejścia przez trudną drogę turniejową.

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Rywalizację zaczął od dwóch wygranych nad reprezentantami Stanów Zjednoczonych, pokonując kolejno Roberta Ortę 7:5 i Allena Claya 7:3. Po minimalnej porażce 6:7 ze Szwedem Gabrielem Aspholmem, Polak musiał walczyć w decydującym starciu o wejście do fazy pucharowej, w którym zwyciężył Argentyńczyka Mateo Bucellę 7:4. W ćwierćfinale jego przeciwnikiem był Kwok Ho Wan z Hongkongu, z którym Chrobot przegrywał już 3:6, ale zdołał odwrócić losy pojedynku i triumfował 7:6.

„Rywala od awansu do półfinału dzieliła tak naprawdę jedna bila. Wszystko jednak się odwróciło, Jakub wykorzystał swoją szansę i zwyciężył 7:6” – relacjonował prezes Polskiego Związku Bilardowego, Grzegorz Kędzierski.

Taki sam rezultat 7:6 padł w półfinale, w którym polski zawodnik okazał się lepszy od Portugalczyka Rubena Gomesa. W pojedynku finałowym Chrobot pokonał Amerykanina Eddiego Vonderau 7:5, sięgając tym samym po drugi z rzędu tytuł mistrza świata juniorów.

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Podczas mistrzostw świata w San Antonio młody bilardzista rozegrał łącznie siedem meczów, z których sześć wygrał i jeden przegrał. Całe zawody zamknął z bilansem partii wynoszącym 48:36.

Pozostaje mieć nadzieję, że jego talent będzie się cały czas rozwijał i że stworzymy mu odpowiednie warunki do dalszego rozwoju. Kariera stoi przed nim otworem. Naprawdę mamy diament, który szlifuje się z roku na rok i zaczyna wyglądać coraz lepiej – mówi Grzegorz Kędzierski, prezes Polskiego Związku Bilardowego oraz klubu Fortis Bilard Kielce, którego barwy reprezentuje mistrz świata.

Na podium zawodów w odmianie 10-bil stanął również reprezentujący Akademię Bilardową Rokietnica Wiktor Kaczmarek, który zdobył brązowy medal mistrzostw świata juniorów w kategorii U-17.