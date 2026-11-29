Legia Warszawa pokonała Wieczystą Kraków 2:0 w meczu ekstraklasy. Obydwie bramki strzelił wypożyczony ze Sparty Praga czeski pomocnik Michal Sevcik. Zawodnik między 34. a 43. minutą dwukrotnie umieścił piłkę w lewym dolnym rogu bramki po rozegraniu z Rafałem Adamskim.

Trener legionistów Marek Papszun ocenił grę Czecha podczas konferencji prasowej.

„Sevcik zachował się jak profesor. To były ładne gole po grze kombinacyjnej. Nad tym pracujemy na treningach. Chcemy być wszechstronną drużyną, która nie ogranicza się tylko do dośrodkowań. Jesteśmy najlepszą drużyną w ekstraklasie pod względem liczby straconych bramek. Gramy solidnie w defensywie. Jestem zbudowany tym meczem. To dobry prognostyk na przyszłość”.

Dla gospodarzy było to drugie z rzędu zwycięstwo w lidze. W poprzedniej kolejce Legia wygrała na wyjeździe z Wisłą Płock 1:0, a 8 listopada w poprzednim meczu u siebie przegrała z Rakowem Częstochowa 2:4. Szkoleniowiec stwierdził, że zespół odniósł zasłużone zwycięstwo, a Wieczysta nie mogła nic zrobić w ataku pozycyjnym.

„Chcieliśmy zrehabilitować się za porażkę z Rakowem i dokonaliśmy tego. Odnieśliśmy zasłużone zwycięstwo. Stworzyliśmy wiele sytuacji i wykorzystaliśmy dwie. To był mecz pod kontrolą. Wieczysta nie mogła nic zrobić w ataku pozycyjnym”.

Marek Papszun zwrócił także uwagę na progres swojej drużyny w stosunku do poprzedniego sezonu.

„W zeszłym roku pod koniec listopada Legia miała 18 pkt i zajmowała 12. miejsce w tabeli. Ten mecz miał pokazać, o co chcemy walczyć w tym sezonie. Idziemy w górę i jesteśmy zadowoleni. W ciągu roku poprawił się nasz obraz gry i wizerunek klubu. Drużyna pokazała, że chce walczyć o coś więcej niż bycie średniakiem”.

W niedzielę Lech Poznań przegrał u siebie z Pogonią Szczecin 0:3. Zajmująca trzecie miejsce Legia traci do lidera pięć punktów, choć rozegrała o jeden mecz więcej od „Kolejorza”. Trener skomentował, że ten wynik nie miał wpływu na motywację jego piłkarzy, ponieważ mecz rywali skończył się, gdy legioniści byli już w szatni.

Sytuacja Wieczystej Kraków w tabeli

Wieczysta w 15 ligowych meczach zanotowała trzy zwycięstwa, dwa remisy i 11 porażek. Krakowski zespół zdobył 11 punktów i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. 10 listopada drużynę objął Jacek Zieliński, który zdobył wcześniej mistrzostwo i Superpuchar Polski z Lechem Poznań, a pracował również między innymi w Koronie Kielce, Cracovii, Arce Gdynia, Termalice Nieciecza, Ruchu Chorzów i Polonii Warszawa.

„Gratuluję Legii zasłużonego zwycięstwa. Mieliśmy swoje plany, ale runęły w gruzach. Dwie bramki stracone w podobny sposób nie wystawiają nam dobrego świadectwa w grze obronnej. Legia jest zespołem z czołówki tabeli, grającym bardzo pragmatycznie i dlatego jest taka mocna. Mieliśmy dziś dużo problemów przy stałych fragmentach gry”.

Trener Wieczystej podkreślił, że jego piłkarze będą się rozpaczliwie bronić przed spadkiem. Dodał, że nie szuka alibi i spróbuje uratować ligę dla klubu.

„Przegraliśmy bitwę, ale wojna trwa dalej. Zbliżają się kluczowe mecze. Zapominamy już o Legii, choć bardzo fajnie gra się mecze przy pełnych trybunach. Wyjeżdżamy z Warszawy z uczuciem niedosytu. Chcieliśmy osiągnąć więcej. Niestety się nie udało”.

Szkoleniowiec zadeklarował, że głęboko wierzy w utrzymanie zespołu, a drużyna mocniej potrenuje podczas zimowej przerwy.

W piątek Wieczysta zmierzy się z Koroną Kielce. Z tego kieleckiego klubu Jacek Zieliński został zwolniony 19 października. Trener skwitował, że ten mecz będzie miał pewien podtekst, ale w piłce takie rzeczy się zdarzają.