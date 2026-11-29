Siatkarki DevelopRes Rzeszów pokonały zespół Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:0. Rywalizacja zakończyła się w trzech setach z wynikami 25:8, 25:18, 25:13.

Rozegranie meczu stanęło pod znakiem zapytania ze względów bezpieczeństwa i obowiązujących procedur alarmowych. Na około półtorej godziny przed spotkaniem w Rzeszowie zawyły syreny ostrzegawcze i pojawił się alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ze względu na atak powietrzny Rosji na Ukrainę.

Kibice na czas zagrożenia opuścili halę. Gdy alarm po 30 minutach odwołano, powrócili na obiekt i spotkanie rozpoczęło się zgodnie z planem.

Składy obu drużyn

DevelopRes Rzeszów: Magdalena Bukovska, Weronika Centka-Tietianiec, Mika Grbavica, Uliana Kotar, Martyna Łazowska, Julita Piasecka - Zuzanna Suska (libero) - Justyna Jankowska, Karolina Pancewicz.

Metalkas Pałac Bydgoszcz: Alina Bartkowska-Kluza, Gabriela Dębowska, Katherine Ferguson, Julia Hewelt, Marta Łyczakowska, Wiktoria Makarewicz - Monika Jagła (libero) - Emilia Pinczewska, Oliwia Ziółkowska.