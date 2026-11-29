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Poprzednia kampania z udziałem Sydney Sweeney wywołała spore podziały w opinii publicznej, a najmocniejsze słowa krytyki pod adresem gwiazdy Hollywood padły wówczas ze strony reprezentantów środowiska sportowego. Zarówno zawodnicy, jak i komentatorzy oraz kibice zarzucali aktorce i autorom spotu reklamowego dla firmy bukmacherskiej nadmierną seksualizację oraz odciąganie uwagi od istoty sportowego współzawodnictwa. Choć po fali negatywnych opinii można było przypuszczać, że artystka zdecyduje się na mniej odważne projekty, stało się zupełnie inaczej.

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Aktorka intensywnie rozwija należącą do niej markę bieliźniarską, którą promuje własnym wizerunkiem, i postanowiła wykorzystać w tym celu okres przedświątecznych zakupów. Na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikowała odważne ujęcia z najnowszej bożonarodzeniowej sesji zdjęciowej. Gwiazda zaprezentowała się przed obiektywem w skąpych, świątecznych zestawach pochodzących z jej własnej kolekcji.

Do opublikowanych kadrów Sydney Sweeney dołączyła wpis skierowany do obserwatorów. „Niegrzeczna czy grzeczna… Wypuszczam dwie ostatnie świąteczne kolekcje Syrn wcześniej, tylko w ten weekend (nie mogłam się też powstrzymać, żeby nie podzielić się odrobiną więcej z naszej świątecznej sesji, bo wiecie, jak bardzo kocham święta!)” – przekazała aktorka pod fotografiami.

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Udostępnione materiały szybko rozprzestrzeniły się w internecie i wywołały falę skrajnych komentarzy wśród odbiorców. „Hahaha, oni znów będą wkurzeni!!” – piszą zachwyceni sylwetką oraz zmysłem biznesowym swojej idolki wierni fani, którzy chwalą ją za bezkompromisowość i odwagę.

W sieci pojawiają się jednak również opinie, według których Sydney Sweeney ponownie przekroczyła granicę dobrego smaku, przez co jej wizerunek staje się coraz bardziej jednowymiarowy. Niezależnie od tych ocen nie da się ukryć, że promowana przez aktorkę marka po raz kolejny przyciągnęła powszechną uwagę...