QUIZ. Imiona polskich skoczków i ich rywali. Znasz wszystkie? Tomasiak, Stoch, Małysz, Kraft, Ammann i inni Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od multimedalisty ostatnich igrzysk. Tomasiak ma na imię: Kacper Kamil Karol Następne pytanie

Podczas weekendowych zmagań Pucharu Świata w Ruce polscy skoczkowie punktowali czterokrotnie. W sobotę Kacper Tomasiak zajął 15. miejsce, Paweł Wąsek w trakcie weekendu uplasował się na 19. i 25. pozycji, a w niedzielę Maciej Kot zamknął rywalizację na 29. lokacie. Pozostałe starty Polaków w konkursach przyniosły 34. miejsce Tomasiaka, 46. Kota, 49. Jakuba Wolnego i 50. Klemensa Joniaka. Do tego Wolny i Joniak w piątek nie przebrnęli kwalifikacji, natomiast Dawid Kubacki odpadł na tym etapie dwukrotnie. Choć pojedyncze próby prezentowały się nieco lepiej niż na inaugurację sezonu w Lillehammer, skąd Biało-Czerwoni wywieźli tylko 4 punkty, to nawet najlepsze skoki wciąż ustępują ścisłej czołówce Pucharu Świata, zdominowanej głównie przez Austriaków i Norwegów.

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Po zakończeniu rywalizacji trener Maciej Maciusiak krytycznie podsumował występy przed kamerą Eurosportu.

„Wracamy w nocy do Polski i bierzemy się do roboty. Karuzela Pucharu Świata leci, a my nie jesteśmy w odpowiedniej dyspozycji. Na tę chwilę mogę powiedzieć, że mamy 2 zawodników na poziomie PŚ” – przyznał szkoleniowiec.

Nastroje w kadrze mogłyby być nieco lepsze, gdyby w pierwszej serii niedzielnych zawodów Kacper Tomasiak nie trafił na gorsze warunki. Sam zawodnik na gorąco tłumaczył tym swoją nieudaną próbę, a jego odczucia potwierdził trener.

„Kacper oddał dobry skok, na progu wyglądało to naprawdę przyzwoicie. Ale widzieliśmy, co działo się zaraz za progiem. Wpadł w turbulencje, stracił prędkość i wysokość i nie miał szans odlecieć, przez co skończyło się miejscem poza "30"” – ocenił Maciej Maciusiak.

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Po dwóch weekendach sezonu Polska zajmuje 8. miejsce w klasyfikacji Pucharu Narodów z dorobkiem 90 punktów. Biało-Czerwoni tracą nie tylko do najsilniejszych reprezentacji Austrii (1221 punktów) i Norwegii (910 punktów), ale wyprzedzają ich również Japonia (421), Słowenia (314), Szwajcaria (273), Niemcy (211) oraz Finlandia (112). Bezpośrednio za polską kadrą plasują się Amerykanie, którzy zgromadzili 66 punktów, mimo że nie punktowali w otwierającym sezon konkursie mikstów.

Kolejna okazja do poprawy wyników nastąpi za tydzień przed własną publicznością, kiedy skoczkowie będą rywalizować w Wiśle.

„Mamy zaplanowane treningi, organizatorzy zapewnili nas, że skocznia będzie przygotowana. Wystawiamy w obu konkursach grupę krajową i postaramy się pójść w Wiśle szeroką ławą” – zapewnił Maciusiak.