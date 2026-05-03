Eurowizja 2026 rozpoczęta. Mamy pierwsze zdjęcia z prób! Tak wygląda konkurencja Polski

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-05-03 19:38

Ruszyły próby do 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Uczestnicy pierwszego półfinału odbyli swoją pierwszą serię próbnych występów, a organizatorzy uchylili rąbka tajemnicy publikacją zdjęć prosto z miejsca wydarzeń. Tak wyglądają występy konkurencji, z którą zmierzy się reprezentantka Polski, Alicja Szemplińska.

Eurowizja 2026 - pierwsze próby do pierwszego półfinału. Tak wygląda konkurencja Polski
Eurowizja 2026: pierwsza próba - Mołdawia: Satoshi Eurowizja 2026: pierwsza próba - Mołdawia: Satoshi Eurowizja 2026: pierwsza próba - Szwecja: Felicia Eurowizja 2026: pierwsza próba - Chorwacja: Lelek
Galeria zdjęć 13

70. Konkurs Piosenki Eurowizji trafił do Wiednia po zeszłorocznej wygranej JJ-a z utworem "Wasted Love". Choć do początku konkursu pozostał jeszcze ponad tydzień, to już odbyła się pierwsza seria prób artystów, którzy wystąpią w pierwszym półfinale. Pojawiły się zdjęcia zdradzające co nie co o występach.

Polecany artykuł:

Alicja Szemplińska ruszyła na Eurowizję do Wiednia. Zaskoczyła na lotnisku brak…

Rozpoczęły się próby w Wiedniu. Pierwsze zdjęcia rozgrzały fanów Eurowizji

Próby ruszyły 2 maja - dla uczestników pierwszej połowy pierwszego półfinału. Z roku na rok ten proces jest coraz bardziej skrywany przed mediami i fanami, dlatego dopiero kolejnego dnia pojawiły się pierwsze zdjęcia występów. Każdy kraj wytypował trzy fotografie, które trafiły do fanów pilnie wyczekujących informacji zza kulis. 3 maja swoją pierwszą próbę odbyła Alicja Szemplińska, przydzielona do drugiej połowy koncertu. Na razie trzeba zadowolić się jej opisem. Zdjęcia wybrane do pokazania przez polską ekipę pojawią się również kolejnego dnia, czyli w poniedziałek, 4 maja. W naszej galerii możecie zobaczyć za to fotki z prób siedmiu uczestników, którzy zaprezentują się na scenie w Wiedniu jako pierwsi.

Eurowizja 2026 - pierwsze próby do pierwszego półfinału. Tak wygląda konkurencja Polski
Galeria zdjęć 13

Eurowizja 2026 - pierwszy półfinał

Reprezentantka Polski wystąpi jako czternasta w kolejności podczas pierwszego półfinału, który odbędzie się 12 maja. Alicja Szemplińska wykona utwór "Pray", z którym wygrała głosowanie publiczności w preselekcjach. Aby przejść do Wielkiego Finału, musi pokonać co najmniej pięcioro rywali.

Uczestnicy pierwszego półfinału Eurowizji 2026 to:

  1. Mołdawia - Satoshi - "Viva, Moldova!"
  2. Szwecja - Felicia - "My system"
  3. Chorwacja - Lelek - "Andromeda"
  4. Grecja - Akylas - "Ferto"
  5. Portugalia - Bandidos do Cante - "Rosa"
  6. Gruzja - Bzikebi - "On replay"
  7. Finlandia - Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekiheitin"
  8. Czarnogóra - Tamara Živković - "Nova zora"
  9. Estonia - Vanilla Ninja - "Too epic to be true"
  10. Izrael - Noam Bettan - "Michelle"
  11. Belgia - Assyla - "Dancing on the ice"
  12. Litwa - Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
  13. San Marino - Senhit - "Superstar"
  14. Polska - Alicja - "Pray"
  15. Serbia - Lavina - "Kraj mene"

Polecany artykuł:

Izrael wygrał Eurowizję cztery razy. Oto wszystkie AFERY związane z tym krajem …
Sonda
Eurowizja 2026. Jakie miejsce dla Polski zajmie Alicja Szemplińska?
Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026
Eurowizja 2026
Alicja Szemplińska
eurowizja