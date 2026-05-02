Alicja Szemplińska ruszyła na Eurowizję do Wiednia. Zaskoczyła na lotnisku brakiem walizek!

Eurowizja 2026: Alicja Szemplińska rozpoczęła podróż do Wiednia

Jubileuszowa, siedemdziesiąta odsłona Konkursu Piosenki Eurowizji nadciąga wielkimi krokami. Gospodarzem tegorocznego muzycznego święta będzie Wiedeń, co jest zasługą ubiegłorocznego zwycięzcy, reprezentanta Austrii posługującego się pseudonimem JJ. Historia polskich występów na tej imprezie od dawna nie obfituje w wielkie sukcesy, a zajęcie przez Justynę Steczkowską 14. miejsca w 2025 roku do dziś wywołuje gorące dyskusje wśród fanów.

W obecnej edycji w polskich barwach wystąpi Alicja Szemplińska, która zaprezentuje poruszającą balladę zatytułowaną „Pray”. Artystka miała reprezentować Polskę już cztery lata temu, lecz ze względu na pandemię konkurs w 2020 roku nie doszedł do skutku. Jej kolejna próba w krajowych preselekcjach, trzy lata później, zakończyła się wygraną 26-letniej Blanki. W tegorocznych eliminacjach Szemplińska nie dała już jednak szans konkurencji, zdobywając bezapelacyjne zwycięstwo.

Wielki finał Eurowizji 2026 zaplanowano na 16 maja, natomiast półfinałowe zmagania odbędą się 12 i 14 maja. Zgodnie z losowaniem polska wokalistka zaprezentuje się na scenie podczas pierwszego koncertu półfinałowego. Mimo że do występów zostało jeszcze trochę czasu, Alicja Szemplińska w sobotnie przedpołudnie stawiła się na warszawskim Lotnisku Chopina, skąd udała się w podróż do Austrii. Towarzyszyła jej tam grupa oddanych fanów.

Zobacz również: Zniknęli z Eurowizji. Dlaczego niektóre kraje rezygnują?

Alicja Szemplińska w drodze na Eurowizję zszokowała brakiem walizek

Przed przekroczeniem bramek bezpieczeństwa, Szemplińska znalazła chwilę dla dziennikarzy. W rozmowie z Adrianem Rybakiem, wysłannikiem portalu Eska.pl, gwiazda zdradziła zaskakujący fakt – nie zabrała w podróż ani jednej walizki! Jest to ogromny kontrast w porównaniu z Justyną Steczkowską, która zaledwie rok wcześniej odprawiała imponującą liczbę bagaży. Tegoroczna polska reprezentantka wybrała sportowy styl, pojawiając się na lotnisku w luźnym dresie. Jak wyjaśniła, jej obszerne eurowizyjne bagaże zostaną dostarczone do Wiednia samochodem prowadzonym przez jej ojca.

W terminalu warszawskiego lotniska Alicję Szemplińską żegnała liczna grupa najwierniejszych sympatyków. Fani nie zawiedli, przynosząc specjalnie przygotowane banery, plakaty oraz narodowe flagi. Piosenkarka doceniła to wsparcie i szybko pochwaliła się relacjami z tego wzruszającego pożegnania na swoich oficjalnych profilach w mediach społecznościowych.

Zobacz również: Alicja Szemplińska o notowaniach przed Eurowizją 2026. Czy przemuje się niskimi miejsacami w rankingach?

