Turniej ATP w Madrycie – historyczny triumf Sinnera. Jaki rekord ustanowił Włoch?

Seria zwycięstw Jannika Sinnera w Masters 1000

Zwycięska passa Jannika Sinnera w prestiżowych turniejach ATP Masters 1000 rozciąga się na pięć kolejnych imprez, co jest bezprecedensowym osiągnięciem w historii tenisa. Na tę imponującą serię składają się triumfy od listopada ubiegłego roku, począwszy od Paryża. W bieżącym sezonie Włoch okazał się najlepszy w Indian Wells, Miami, Monte Carlo, a ostatnio także w Madrycie.

Łącznie 24-letni Sinner ma na koncie już osiem wygranych w dziewięciu turniejach rangi Masters 1000, co świadczy o jego dominacji. Jedynym tytułem tej rangi, którego nadal brakuje w jego kolekcji, jest Internazionali BNL d'Italia w Rzymie, którego tegoroczna edycja rozpocznie się już w przyszłym tygodniu. Te statystyki podkreślają jego wyjątkową formę i wszechstronność na różnych nawierzchniach.

Jak przebiegał finał Sinner – Zverev?

Niedzielny finał w Madrycie pomiędzy Jannikiem Sinnerem a Alexandrem Zverevem trwał zaledwie 58 minut, demonstrując wyraźną przewagę Włocha. Było to już czternaste bezpośrednie starcie tych dwóch czołowych tenisistów. Sinner odnotował w nim swoje dziesiąte zwycięstwo nad niemieckim rywalem, potwierdzając lepszy bilans w tej rywalizacji.

Sinner zanotował swoje 23. zwycięstwo z rzędu w cyklu ATP, kontynuując niesamowitą passę na kortach. Ostatni raz zszedł z kortu jako pokonany w lutym tego roku, przegrywając z Czechem Jakubem Mensikiem w ćwierćfinale turnieju rangi 500 w Dausze. W turnieju w stolicy Hiszpanii startował również Hubert Hurkacz, który odpadł na etapie 2. rundy, kończąc swój udział w imprezie wcześniej niż oczekiwano.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.