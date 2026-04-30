Senhit reprezentuje San Marino na Eurowizji po raz czwarty. Tym razem wystąpi z nią... Boy George!

Kim jest Senhit z Eurowizji?

Senhit to włosko-erytrejska artystka, która po raz pierwszy pojawiła się na Konkursie Piosenki Eurowizji ponad półtorej dekady temu. Piosenkarka reprezentowała San Marino z utworem "Stand By" podczas konkursu w Düsseldorfie w 2011 roku, jednak nie awansowała wtedy do finału. Po kilku latach przerwy wróciła na eurowizyjną scenę. W 2020 roku miała wystąpić z piosenką "Freaky", lecz wydarzenie odwołano z powodu pandemii COVID-19. Rok później, w Rotterdamie, zaprezentowała utwór "Adrenalina" w duecie z Flo Ridą. Energetyczny występ spotkał się z dużym uznaniem i zapewnił jej miejsce w wielkim finale konkursu.

"Supertar" i Boy George

Senhit nie zwalnia tempa po sukcesie z Flo Ridą i ponownie stawia na głośną współpracę przed Eurowizją, chcąc jeszcze mocniej przyciągnąć uwagę widzów. Tym razem na scenie towarzyszyć jej będzie brytyjska ikona lat 80. – Boy George. Artysta zdobył światową sławę jako lider zespołu Culture Club, z którym wylansował przeboje "Do You Really Want to Hurt Me" oraz "Karma Chameleon". Do dziś wzbudza emocje swoją charyzmą, odważnymi opiniami oraz niezwykle charakterystycznym, barwnym i oryginalnym stylem scenicznym.

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love". Będzie to najmniejszy konkurs od 2003 roku. Do Austrii pojadą reprezentanci 35 państw. 5 krajów zrezygnowało w formie bojkotu udziału Izraela.