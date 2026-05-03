Alicja Szemplińska na pierwszej próbie do Eurowizji. Polka zawładnęła sceną!

Polska delegacja wyruszyła do Wiednia 2 maja. Alicja Szemplińska wraz z liczną załogą udała się na próbę dzień później, w niedzielne popołudnie, po raz pierwszy wykonując "Pray" na scenie w Wiener Stadthalle. Przed Polką teraz czas na wprowadzenie poprawek do występu, ostatnie przygotowania, a już 12 maja - walka o awans do finału Eurowizji.

Alicja Szemplińska na pierwszej próbie w Wiedniu. Tak wygląda polska ekipa

Polska delegacja rozpoczęła swoją próbę około 16:00. Przed wejściem na scenę odbył się obowiązkowy test nagłośnienia, a następnie - tak jak każdy inny uczestnik - Alicja Szemplińska wraz z tancerzami mogła w określonym czasie kilka razy wystąpić w arenie, by potem nanieść do występu poprawki. Jak zrelacjonował oficjalny blog Eurowizji na portalu "Reddit", polska reprezentantka wyglądała podobnie jak w preselekcjach... i to jedyny element zachowany z tamtego występu. Warto jednak dodać, że piosenkarka zapowiadała możliwą zmianę stroju i być może znana nam kreacja posłużyła tylko próbie. Z kolei tancerze wystrojeni są w eleganckie, niemal galowe kreacje dopasowane do klimatu "Pray". Według oficjalnego profilu Eurowizji, są to "lśniące białe koszule wpuszczone w czarne spodnie z wysokim stanem i szerokimi nogawkami". Cały występ skupia się na monumentalnym rekwizycie, który nadal pozostaje zagadką. Tancerze oraz Alicja wschodzą z nim w interakcje, a ogromne wrażenie robi gra świateł, wyjątkowe ujęcia z kamer oraz solowy fragment, od którego rozpoczyna się występ. Reżyserem polskiego show na Eurowizji jest Kamil Staszczyszyn, który zdradził jego kulisy w rozmowie z Eska.pl.

Oficjalne zdjęcia z próby Polski zobaczymy dopiero w poniedziałek, 4 maja. Organizatorzy pokażą również krótki fragment występu w takiej formie, w jakiej będzie transmitowany w telewizji. Za wybór fotografii i fragmentu show odpowiada indywidualnie każda delegacja.

Eurowizja 2026: kiedy Polska? Z kim konkurujemy?

Alicja Szemplińska, zgodnie z wynikami losowania, zaśpiewa w drugiej połowie pierwszego półfinału, czyli we wtorek, 12 maja. Polska zaprezentuje się na scenie jako czternasta w kolejności startowej i musi pokonać co najmniej piątkę rywali, by dostać się do Wielkiego Finału. Przypomnijmy, że w 2026 roku o wynikach półfinałów ponownie w 50% zdecydują jurorzy. 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbywa się w wiedeńskiej arenie Wiener Stadthalle po ubiegłorocznej wygranej JJ-a z utworem "Wasted Love".

Pozostali uczestnicy pierwszego półfinału to: Mołdawia, Szwecja, Chorwacja, Grecja, Portugalia, Gruzja, Finlandia, Czarnogóra, Estonia, Izrael, Belgia, Litwa, San Marino, Serbia.