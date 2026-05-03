Ekstraklasa piłkarska: Pogoń Szczecin na prowadzeniu do przerwy. Czy jedna bramka wystarczyła na Wisłę Płock?

Pogoń Szczecin z kluczową bramką do przerwy

W spotkaniu Ekstraklasy pomiędzy Pogoń Szczecin a Wisłą Płock, pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem gospodarzy. Jedyna bramka padła tuż przed przerwą, dokładnie w 45. minucie doliczonego czasu gry, co znacząco wpłynęło na morale drużyn. Autorem tego trafienia był Filip Ciuić, który zapewnił Portowcom cenną przewagę. To trafienie ustaliło wynik na 1:0 do szatni.

Mecz Pogoń Szczecin – Wisła Płock od początku zapowiadał się jako interesujące starcie w ramach rozgrywek ligowych. Obie drużyny dążyły do zdobycia przewagi, a intensywność gry była widoczna na boisku. Kibice z uwagą śledzili rozwój wydarzeń, licząc na dynamiczną i pełną emocji rywalizację. Ta część spotkania pokazała, że żaden zespół nie zamierza odpuszczać.

Żółte kartki i sędziowanie w meczu Pogoń – Wisła

Pierwsza połowa meczu obfitowała nie tylko w bramki, ale również w interwencje sędziego, które skutkowały pokazaniem żółtych kartek. Dwa upomnienia zostały przyznane zawodnikom Wisły Płock, co wskazywało na ostrzejszy przebieg gry. Kartonikami ukarani zostali Nemanja Mijusković oraz Rafał Leszczyński. Te decyzje sędziego mogły mieć wpływ na dalszą postawę zawodników na boisku.

Arbiter spotkania, Łukasz Kuźma z Białegostoku, był odpowiedzialny za utrzymanie porządku na murawie. Jego decyzje były kluczowe dla przebiegu gry, zwłaszcza w obliczu narastających emocji. Sędzia musiał czuwać nad przestrzeganiem przepisów i rozstrzygać sporne sytuacje. Prawidłowe prowadzenie meczu jest zawsze wyzwaniem dla każdego arbitra w Ekstraklasy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.