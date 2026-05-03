Miss mundialu znowu skradła show! W skąpym stroju wywołała poruszenie podczas GP Miami

Popularność chorwackiej modelki wystrzeliła w 2022 roku w Katarze, gdzie jej wyzywające stylizacje stanowiły mocny kontrast dla obowiązujących tam konserwatywnych zasad ubioru. Obecnie influencerka, modelka i DJ-ka sprytnie zarządza swoim wizerunkiem, goszcząc na kluczowych imprezach sportowych na całym globie. Najnowsza wizyta Ivany Knoll w Miami to kolejny dowód na to, że potrafi skutecznie przyciągnąć uwagę, nawet w otoczeniu słynnych kierowców F1!

Ivana Knoll w skąpym stroju skradła show na GP Miami Formuły 1

Zaskakująca sytuacja wydarzyła się w trakcie wejścia na żywo ekipy Sky Sports, która relacjonowała wydarzenia prosto z padoku. W obiektywie kamery nagle zagościła Ivana Knoll w mocno wyciętym czarnym topie i obcisłych szortach. Zamiast pokazywać reporterów, operator przez dłuższą chwilę nagrywał spacerującą celebrytkę. Internauci błyskawicznie wychwycili ten moment, a nagranie z "wpadką" szybko obiegło portale społecznościowe.

Uwadze widzów nie uszedł także członek ekipy McLarena, który również z podziwem wpatrywał się w chorwacką miss! Jego zafascynowana twarz w tle stała się kolejnym hitem dla komentujących w sieci.

Knoll, która na co dzień mieszka w Miami i regularnie bywa na tamtejszych wyścigach F1, skomentowała incydent z uśmiechem. Opublikowała wspomniane wideo na swoim profilu na Instagramie, docierając do niemal trzech milionów followersów z wymownym komentarzem.

"Operator kamery wiedział, co robi"

- napisała influencerka, chwaląc się kolejnym internetowym viralem ze swoim udziałem. Więcej zdjęć zjawiskowej Ivany Knoll znajdziesz w naszej galerii, a poniżej załączamy wspomniany incydent telewizyjny na końcu artykułu.