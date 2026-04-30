Tamara Živković zachwyca urodą. To czarnogórska Justyna Steczkowska? Wystąpi na Eurowizji 2026!

Początki kariery Tamary Živković

Urodzona w Kotorze 26-letnia Tamara Živković śpiewa i gra na flecie na bardzo wysokim poziomie. Muzyka towarzyszy jej od najmłodszych lat, a swoje pierwsze występy na scenie zaliczyła jako nastolatka. Szybko udowodniła, że estrada to jej żywioł, zdobywając serca publiczności i jurorów w lokalnych programach talent show oraz na festiwalach muzycznych. Prawdziwy sukces przyszedł jednak wraz ze zwycięstwem w czarnogórskich eliminacjach do Eurowizji, czyli na festiwalu Montesong 2025. Dzięki utworowi "Nova zora" zagwarantowała sobie prawo do reprezentowania kraju na wielkiej, międzynarodowej scenie.

Kompozycja, którą artystka wykona przed wiedeńską publicznością, to dynamiczny, popowy utwór opowiadający o kobiecej sile, miłości oraz zaczynaniu wszystkiego od nowa. Wokalistka zdecydowała się na zaśpiewanie go w swoim rodzimym języku.

Zobacz także: To on wygra Eurowizję 2026? Sztuczna inteligencja już zna wyniki

Eurowizja - kto śpiewał tę piosenkę? Pytanie 1 z 10 Kto śpiewał piosenkę "My Słowanie"? Cleo Tulia Kayah Następne pytanie

Będzie wersja angielska, ale na Eurowizji wystąpię w moim ojczystym języku. Wersję angielską tworzymy jako wyraz wdzięczności dla fanów Eurowizji, którzy od samego początku obdarzali mnie ogromnym wsparciem - stwierdziła w jednym z wywiadów.

Co łączy Tamarę Živković i Justynę Steczkowską?

Głównymi atutami Tamary Živković są potężny wokal, niesamowita prezencja sceniczna oraz bardzo silny charakter. Muzyczni specjaliści zgodnie twierdzą, że to jedno z największych objawień na czarnogórskim rynku muzycznym.

Porównania do Justyny Steczkowskiej wydają się być całkiem uzasadnione. Obydwie piosenkarki z powodzeniem łączą gruntowne, klasyczne wykształcenie z nowoczesnymi dźwiękami i bardzo charakterystycznym wizerunkiem. Do tego Czarnogórzanka emanuje specyficzną aurą tajemniczości i artystycznym zacięciem, które mają ogromną szansę zawojować europejską publiczność.

Trzeba jednak pamiętać, że Konkurs Piosenki Eurowizji bywa nieprzewidywalny i bardzo wymagający. Na wielkiej scenie liczy się nie tylko perfekcyjny śpiew i talent, ale przede wszystkim genialnie przygotowane widowisko. Przekonamy się niebawem, czy Tamara zdoła porwać tłumy i zapisać się w historii tej imprezy.

Zobacz także: Polscy fani wybrali swojego faworyta na Eurowizji. Ten kraj nie wygrał od 20 lat

Kolejność startowa pierwszego półfinału Eurowizji 2026

01 Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"

02 Szwecja: Felicia - "My System"

03 Chorwacja: Lelek - "Andromeda"

04 Grecja: Akylas - "Ferto"

05 Portugalia: Bandidos do Cante - "Rosa"

06 Gruzja: Bzikebi - "On Replay"

Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"*

07 Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"

08 Czarnogóra: Tamara Živković - "Nova zora"

09 Estonia: Vanilla Ninja - "Too Epic to Be True"

10 Izrael: Noam Bettan - "Michelle"

Niemcy: Sarah Engels - "Fire"*

11 Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"

12 Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"

13 San Marino: Senhit - "Superstar"

14 Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"

15 Serbia: Lavina - "Kraj mene"

* Kraje należące do tzw. Wielkiej Piątki mają zagwarantowane miejsce w finale

Lista uczestników drugiego półfinału Eurowizji 2026

01 Bułgaria: Dara - "Bangaranga"

02 Azerbejdżan: Jiva - "Just Go"

03 Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"

04 Luksemburg: Eva Marija - "Mother Nature"

05 Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"

Francja: Monroe - "Regarde !"*

06 Armenia: Simón - "Paloma Rumba"

07 Szwajcaria: Veronica Fusaro - "Alice"

08 Cypr: Antigoni - "Jalla"

Austria: Cosmó - "Tanzschein"*

09 Łotwa: Atvara - "Ēnā"

10 Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"

11 Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"

12 Ukraina: Leléka - "Ridnym"

Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"*

13 Albania: Alis - "Nân"

14 Malta: Aidan - "Bella"

15 Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"

Gdzie i kiedy odbędzie się Eurowizja 2026?

Jubileuszowa, 70. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji zostanie zorganizowana 12, 14 i 16 maja w hali Wiener Stadhalle w Wiedniu. Stolica Austrii już po raz trzeci będzie gościć to muzyczne wydarzenie. Tym razem na scenie zaprezentują się reprezentanci 35 państw.

Zobacz więcej zdjęć. Justyna Steczkowska w bikini "idzie do warzywniaka po marchewkę". Ale stylówka!

Alicja Szemplińska: chciałabym złożyć hołd Polakom, którzy słuchają R&B | Eurowizja 2026