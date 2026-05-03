Pola Wiśniewska wyprowadziła się od Michała Wiśniewskiego. Znalazła już nowy dom

Nowy etap w życiu żony wokalisty

Wiosną tego roku lider zespołu Ich Troje przekazał publicznie informację o zakończeniu związku ze swoją piątą żoną. Dokumenty rozwodowe zostały już złożone w odpowiednim wydziale, jednak przez kilka kolejnych tygodni małżonkowie wciąż dzielili wspólną przestrzeń. Ten etap przeszedł właśnie do historii. Pola Wiśniewska zabrała dzieci i definitywnie opuściła dom piosenkarza.

Długi majowy weekend upłynął kobiecie pod znakiem intensywnych prac związanych z przenosinami. O swoim nowym starcie poinformowała obserwatorów za pośrednictwem profilu na Instagramie, publikując wymowny komunikat.

Nowy rozdział unlocked. Od wczoraj mieszkamy sobie sami. Dużo zmian, ale w końcu da się oddychać

- napisała Pola Wiśniewska na Instagramie.

Sąsiedzi pomogli Poli Wiśniewskiej w przeprowadzce

Zorganizowanie przenosin w pojedynkę, mając pod opieką gromadkę pociech, to ogromne przedsięwzięcie, zwłaszcza w okresie wolnych od pracy dni. Żona wokalisty nie została jednak pozostawiona sama sobie z ciężkimi pakunkami. Kobieta wyznała, że otrzymała nieocenioną pomoc. W noszeniu rzeczy uczestniczyli dawni znajomi z poprzedniej okolicy oraz osoby mieszkające tuż obok jej nowego gniazdka. Taka postawa otoczenia okazała się dla niej ogromnym ułatwieniem w pierwszych chwilach w nowym miejscu.

Okazało się, że mogę liczyć na wsparcie starych i nowych sąsiadów. Bez nich nie dałabym rady. Jestem ogromnie wdzięczna

- informowała w mediach społecznościowych, dając do zrozumienia, że trafiła na bardzo przyjazną okolicę.

Pola Wiśniewska zamieszkała w szeregówce

Kobieta chętnie podzieliła się również szczegółami dotyczącymi poszukiwań idealnego miejsca dla swojej rodziny. Jak się okazuje, proces ten był błyskawiczny i zakończył się pełnym sukcesem już przy pierwszym podejściu.

Miałam bardzo dużo szczęścia. To jedyny dom (szeregówka), który oglądałam i jedyny, którym byłam zainteresowana ze względu na metraż i rozmieszczenie pomieszczeń, więc tak, poszło szybko

- przyznała Pola Wiśniewska.

Obecnie internauci mogą podziwiać w sieci jedynie detale jej nowego gniazdka. Na opublikowanych przez nią materiałach widać starannie wykończone, drewniane schody oraz gustowne elementy dekoracyjne.

