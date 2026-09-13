"Azja Express" - kto odpadł jako pierwszy? Dla uczestników nie było litości

Tym razem na uczestników "Azja Express" czekała trasa przez Indonezję, Malezję i Singapur. Tak jak w poprzednich edycjach, o wynikach zdecydowało to, jak duety poradziły sobie z rozmaitymi wyzwaniami w podróży. Po pierwszym odcinku, w którym nikt nie odpadł, przyszedł czas na pierwszą eliminację.

"Azja Express" 2026 pełne wrażeń

Jak zawsze, program jest dla uczestników wymagający nie tylko pod względem fizycznej wędrówki, ale także psychicznej wytrzymałości. Prowadząca Izabella Krzan przygotowała zadania, które często okazują się dużo większymi wyzwaniami, niż początkowo się wydawały. Kogo najbardziej przerosły na samym początku obecnego sezonu?

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar odpadły jako pierwsze. Tak wyglądał ich udział

Niestety, z programem pożegnały się Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Partnerki, których relacja narodziła się podczas treningów do "Dancing with the Stars. Tańca z Gwiazdami", z góry miały utrudnioną wędrówkę z powodu kontuzji stopy wioślarki tuż przed startem programu. W dodatku, w drugim odcinku Zillmann uderzyła głową w klapę bagażnika. Polała się krew, ale na szczęście uraz okazał się niegroźny. Wymagające za to stało się wyzwanie z szyciem jutowych worków.

Koniec końców, duet został w tyle i jako pierwszy odpadł z aktualnej edycji "Azja Express". Co na to internauci? Wielu widzów twierdzi, że to Janja Lesar podkopała wspólne szanse na sukces i swoim zachowaniem psuła ducha walki. Inni za to współczują jej sytuacji, w której kamery pokazały, jak musiała załatwić swoją potrzebę fizjologiczną na ulicy. Jedno jest pewne: wymagający program był dla pary swoistym testem i obie panie na długo go zapamiętają.

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"Azja Express" - kto wygra?

Po odpadnięciu Kasi Zillmann i Janji Lesar o zwycięstwo walczy jeszcze siedem duetów. Pozostali w grze uczestnicy "Azja Express" 8 to:

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