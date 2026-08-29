Mariusz Szydeł w "Azja Express". Kim jest mężczyzna, z którym Małgorzata Socha uciekła z Bali?

Malarz z wizją i oddany przyjaciel. Kim jest partner Małgorzaty Sochy w programie?

Kiedy stacja TVN ogłosiła udział Małgorzaty Sochy w najnowszej odsłonie "Azja Express", fani natychmiast zaczęli się zastanawiać, z kim gwiazda wyruszy w tę ekstremalną podróż. Okazało się, że aktorka postawiła na swojego wieloletniego przyjaciela, Mariusza Szydła. Jak sama przyznała w wywiadach promujących format, jej mąż mocno kibicował temu duetowi, decydując się na zostanie w Polsce i opiekę nad dziećmi.

Mariusz Szydeł jest wysoce utalentowanym i cenionym artystą. Mężczyzna na co dzień zajmuje się ekspresyjnym malarstwem figuratywnym, a jego obrazy intrygują głębokim przekazem i staranną formą. Szydeł słynie z twórczości, w której zgłębia ludzkie emocje, tożsamość oraz to, jakie role i maski każdego dnia przybieramy przed resztą świata.

Od Sępólna Krajeńskiego po szwajcarskie salony. Zaskakująca ścieżka kariery

Droga na szczyt Mariusza Szydła jest równie fascynująca co jego sztuka. Urodził się w latach 90. w małym miasteczku Sępólno Krajeńskie niedaleko Bydgoszczy, a jego ogromny talent plastyczny ujawnił się już w dzieciństwie. Choć nigdy formalnie nie ukończył Akademii Sztuk Pięknych, udowodnił, że prawdziwa pasja, determinacja i ciężka praca mogą otworzyć najważniejsze drzwi. Już jako czternastolatek zdobył drugie miejsce na międzynarodowej wystawie w Berlinie.

Dziś jego prace można podziwiać nie tylko w Polsce (między innymi w ramach głośnego cyklu wystaw "Widziani"), ale i za granicą. Mariusz ma na swoim koncie spektakularny sukces, jakim była ekspozycja obrazów obok największych światowych twórców w prestiżowej Art Jed Gallery w szwajcarskim Sankt Moritz. Co ciekawe, jego ogromny talent został doceniony w mediach społecznościowych nawet przez byłą redaktor naczelną paryskiego "Vogue'a", Carine Roitfeld.

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Sztuka przetrwania. Jak artysta poradzi sobie w ekstremalnych warunkach?

W programie "Azja Express" Mariusz Szydeł będzie musiał zamienić malarski pędzel na ciężki plecak, a luksusowe wernisaże na bezkompromisową walkę o darmowy nocleg i transport. Trasa tegorocznego wyścigu prowadzi przez Indonezję i Malezję, aż do futurystycznego Singapuru, a morderczy start zaplanowano na malowniczej, choć upalnej wyspie Bali.

Przed artystą i jego serdeczną przyjaciółką potężne wyzwanie, ponieważ survivalowy format bywa bezlitosny. Czy wrażliwość i zmysł obserwacji Mariusza w połączeniu z energią i charyzmą Małgorzaty Sochy okażą się mieszanką wybuchową, która zaprowadzi ich do finału? Jedno jest pewne – ten duet wnosi do telewizyjnej rywalizacji potężną dawkę pozytywnej energii i naturalności.

Gdzie i kiedy oglądać program Azja Express z udziałem Mariusza Szydła?

Kultowe reality show to prawdziwy sprawdzian ludzkich charakterów. Zawodnicy ścigają się w nim w parach, walcząc nie tylko z ograniczonym budżetem w postaci jednego dolara na dzień na osobę, ale przede wszystkim z własnymi słabościami, zmęczeniem i trudnym klimatem. Po drodze realizują skomplikowane zadania, starając się zdobyć cenne amulety i immunitety chroniące przed eliminacją.

Aby przekonać się, jak na azjatyckim szlaku zaprezentuje się duet Mariusza Szydła i Małgorzaty Sochy, wystarczy śledzić najnowsze odcinki produkcji. Emocjonujący wyścig, którego sezon startuje 5 września, emitowany będzie na antenie telewizji TVN, w każdą sobotę o godzinie 19:45.

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