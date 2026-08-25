Paweł Danilczuk w Azja Express 2026. Kim jest brat tancerza i czym zajmuje się na co dzień?

Starszy brat z Podlasia. Z czego znany jest Paweł Danilczuk?

Paweł Danilczuk na co dzień trzyma się z dala od show-biznesu, skupiając się na własnej, prężnie działającej firmie. Starszy o 11 lat brat Michała Danilczuka pochodzi z Białegostoku i zawodowo zajmuje się branżą instalacyjną. Jego przedsiębiorstwo świadczy specjalistyczne usługi z zakresu klimatyzacji, wentylacji oraz hydrauliki.

Choć mężczyzna nie dzieli z młodszym bratem pasji do tańca, łączy ich bardzo silna więź i ogromne zamiłowanie do wyzwań. Różnica wieku oraz życiowych doświadczeń sprawia, że tworzą w programie duet pełen skrajności, który może rewelacyjnie się uzupełniać. Widzowie mogli zresztą zobaczyć ułamek ich braterskiej rywalizacji już wcześniej, gdy obaj panowie pojawili się na morderczym torze przeszkód w formacie "Ninja Warrior Polska".

Zawrotna prędkość i ryk silników, czyli "Rajdowy Felix" w akcji

Zamiast parkietu i skomplikowanych choreografii, Paweł Danilczuk postawił w swoim życiu na czystą adrenalinę na czterech kółkach. Przedsiębiorca jest niezwykle zapalonym pasjonatem motoryzacji oraz utytułowanym kierowcą rajdowym. W polskim środowisku motorsportowym doskonale znany jest pod pseudonimem "Rajdowy Felix", od lat budząc respekt swoimi wybitnymi umiejętnościami za kierownicą.

Na swoim sportowym koncie ma wiele prestiżowych startów w krajowych rajdach. Jednym z jego największych osiągnięć jest wywalczenie tytułu wicemistrza Polski w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski w grupie N samochodów produkcyjnych. To niezwykłe zamiłowanie do rywalizacji, szybkości i sportów ekstremalnych z pewnością zaprocentuje podczas wyścigu na drugim końcu świata.

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Trudna przeszłość i braterska więź wystawiona na wielką próbę

Udział w programie to dla braci nie tylko szaleńcza walka o zwycięstwo, ale przede wszystkim doskonała okazja do pogłębienia relacji. Niedawno Paweł i Michał po raz pierwszy otworzyli się publicznie na temat bolesnej, rodzinnej tragedii – śmierci trzeciego brata, który odszedł jeszcze przed narodzinami młodszego z nich. To właśnie Paweł, jako znacznie starszy z rodzeństwa, bezpośrednio pamięta ten trudny czas i od lat stanowi ogromne oparcie dla bliskich.

Teraz, zostawiając za sobą bezpieczną codzienność, mężczyźni wspólnie ruszają w wielkie, telewizyjne nieznane. W skrajnie wyczerpujących warunkach będą musieli polegać niemal wyłącznie na sobie i swoich instynktach. Taka sytuacja z pewnością obnaży ich największe słabości, ale zarazem zaprezentuje widzom imponującą, braterską lojalność, z jaką dotychczas nie mieliśmy do czynienia na ekranie.

Gdzie i kiedy oglądać program Azja Express z udziałem Pawła Danilczuka?

Nowa edycja kultowego, podróżniczego reality show zapowiada się wyjątkowo ekscytująco. Uczestnicy, mając do dyspozycji budżet w wysokości zaledwie jednego dolara dziennie na osobę, muszą przemierzyć gigantyczną trasę liczącą ponad 5000 kilometrów. Morderczy wyścig z czasem i własnymi słabościami rozpocznie się na egzotycznych indonezyjskich wyspach – Bali i Jawie, a następnie poprowadzi przez malezyjską dżunglę, by znaleźć swój spektakularny finał w futurystycznym Singapurze.

Czy bracia Danilczuk bez problemu poradzą sobie z potwornym upałem, nieustanną presją i trudnymi zadaniami produkcyjnymi? Ich pełne emocji losy oraz zmagania pozostałych barwnych uczestników można śledzić na antenie TVN, w każdą sobotę o 19:45. Najnowszy sezon tego wyczekiwanego formatu zapowiada najwyższej klasy rozrywkę pełną wzruszeń i śmiechu.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Europa czy Azja? Wynik poniżej 7 punktów to wstyd Pytanie 1 z 10 Gdzie leży Islandia? w Europie w Azji Następne pytanie