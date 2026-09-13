Arkadiusz Smoleński z "M jak miłość" chętny do udziału w programie "Rolnik szuka żony". A to niespodzianka!

Bartek z "M jak miłość" uczestnikiem "Rolnik szuka żony"?

Wbrew spekulacjom widzów Arkadiusz Smoleński i Iwona Rejzner tylko odgrywają parę na ekranie. W życiu prywatnym odtwórca roli Bartka Lisieckiego pozostaje singlem, jednak wprost deklaruje chęć znalezienia tej jedynej, wyjątkowej partnerki życiowej.

Serduszko jest otwarte i gotowe. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Dla jakiejś kandydatki zapewne dobrze, a dla mnie prawdopodobnie trochę gorzej, ale może to się wkrótce zmieni - wyznał aktor "Super Expressowi".

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Smoleński zdradził również swój nietypowy pomysł na znalezienie wybranki serca. Okazuje się, że idealnym sposobem na miłość mogłoby być dla niego zgłoszenie się do hitowego show TVP "Rolnik szuka żony". Co istotne, aktor spełnia podstawowy warunek udziału w produkcji. Gwiazdor łączy bowiem pracę na planie serialu z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, które odziedziczył po ojcu w Kijewicach.

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"Rolnik szuka żony" byłby dla mnie idealny, bo oprócz tego, że gram w "M jak miłość" i jestem aktorem, przejąłem po tacie gospodarstwo rolne w Kijewicach i prowadzę je. Wszyscy sąsiedzi życzą mi tego, żebym w końcu udał się do tego programu. Oficjalnie zgłaszam się, drodzy państwo. Jestem pierwszym kandydatem do "Rolnik szuka żony" - zadeklarował aktor podczas wywiadu dla "Super Expressu".

Arkadiusz Smoleński o aplikacjach randkowych

Mimo kuszącej perspektywy poszukiwania miłości w popularnym programie rozrywkowym, Smoleński nie zamyka się na inne opcje. Aktor bardzo pozytywnie ocenia popularne aplikacje randkowe, uznając je za skuteczne narzędzie do nawiązywania relacji. Zna zresztą osobiście osoby, którym udało się w ten sposób stworzyć szczęśliwe związki.

Aplikacje randkowe? W porządku, bardzo. Myślę, że to jest bardzo dobry sposób na poznawanie się. Nie bójmy się tych aplikacji, przecież to wszystko jest dla ludzi.

Choć obecnie Smoleński nie korzysta z tego typu platform, nie wyklucza, że wkrótce założy sobie konto w aplikacji randkowej.

Czy można mnie znaleźć w aplikacji? Jeszcze nie. Ale kto wie, może dzisiaj ją założę - obiecuje.

Aktor definitywnie ma już dość samotności. Pozostaje nam życzyć mu powodzenia, niezależnie od tego, czy zdecyduje się na randki w internecie, czy też na poszukiwanie żony przed kamerami telewizyjnymi.

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Zobacz więcej zdjęć. Gwiazdor "M jak miłość" chce iść do "Rolnika szuka żony"!

Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński o relacjach w "M jak miłość" i "Rolnik Szuka Żony”