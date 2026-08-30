Janja Lesar w show "Azja Express" 2026. Słynna tancerka wraca na ekrany w wyjątkowym towarzystwie

Gwiazda parkietu w survivalowym hicie. Z kim Janja Lesar wystąpi w Azja Express?

Janja Lesar to bez wątpienia jedna z najbardziej charyzmatycznych i utytułowanych tancerek latynoamerykańskich. Słoweńska mistrzyni przez lata zdobywała serca polskiej publiczności jako profesjonalna trenerka, która doprowadzała celebrytów na sam szczyt tanecznego podium. Tym razem jednak gwiazda występuje w zupełnie innej roli – jako pełnoprawna uczestniczka ekstremalnego wyścigu "Azja Express".

W tej niezwykłej przygodzie nie jest jednak sama. Towarzyszy jej Katarzyna Zillmann, utytułowana wioślarka i wicemistrzyni olimpijska z Tokio, z którą tancerka tworzy szczęśliwy związek również w życiu prywatnym. Panie postanowiły wykorzystać udział w telewizyjnym hicie jako okazję do spędzenia ze sobą czasu przez całą dobę, czego często brakuje im w natłoku codziennych obowiązków. Ich obecność w formacie to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tego sezonu.

Od mistrzostw świata po wielką miłość w blasku fleszy

Zanim Janja Lesar zyskała status ogólnopolskiej gwiazdy telewizyjnej, przez lata ciężko pracowała na swoje taneczne laury. Treningi rozpoczęła w wieku zaledwie pięciu lat, by później wygrywać prestiżowe turnieje, w tym słynne brytyjskie zawody w Blackpool. Na swoim koncie ma również mistrzostwo Słowenii i Polski oraz finał mistrzostw świata w tańcach latynoamerykańskich.

Choć jej życie zawodowe od dawna opierało się na dyscyplinie i rywalizacji sportowej, to właśnie medialne korytarze przyniosły jej prawdziwą miłość. Jej drogi z Katarzyną Zillmann splotły się po udziale wioślarki w programie rozrywkowym. Choć początki ich relacji wymagały trudnych życiowych decyzji – obie musiały zakończyć swoje poprzednie, wieloletnie związki – dziś nie kryją swojego szczęścia. Wspólny wyjazd do Azji traktują jako kolejny krok w budowaniu silnej relacji i wspaniałą okazję do sprawdzenia się w niecodziennych warunkach.

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Egzotyczny wyścig bez taryfy ulgowej. Jak tancerka poradzi sobie z przetrwaniem?

Udział w "Azja Express" to dla Janji Lesar zderzenie z rzeczywistością, w której nie ma miejsca na luksusy czy odpoczynek. Jak przyznała tancerka w wywiadach, program okazał się autentyczną próbą przetrwania. Zamiast idealnie skrojonych kostiumów i wyreżyserowanej choreografii, musiała radzić sobie z kurzem, upałem i nieprzewidywalnością egzotycznej trasy.

Wielu widzów zastanawiało się, czy tak ekstremalne warunki nie staną się testem dla związku słynnej tancerki i sportsmenki. Okazuje się jednak, że nawet w sytuacjach skrajnego zmęczenia panie dogadywały się znakomicie i wspierały na każdym kroku. Co ciekawe, uczestniczki musiały trzymać swoje emocje na wodzy – specyfika telewizyjnego formatu oraz kulturowe zasady panujące w odwiedzanych krajach sprawiły, że nie zawsze mogły przed kamerami swobodnie okazywać sobie czułość.

Gdzie i kiedy oglądać program Azja Express z udziałem Janji Lesar?

Format "Azja Express" od lat przyciąga przed telewizory miliony Polaków. Zasady są proste, ale bezlitosne: osiem par, składających się z osób znanych z pierwszych stron gazet oraz ich bliskich, wyrusza w szaloną podróż przez odległe kraje, mając do dyspozycji budżet wynoszący zaledwie dolara dziennie na osobę. Uczestnicy sami muszą zorganizować sobie darmowy transport, jedzenie i nocleg, a najwolniejsze duety systematycznie żegnają się z wyścigiem.

Najnowsza edycja, w której o zwycięstwo powalczą Janja Lesar i Katarzyna Zillmann, zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a sezon startuje już 5 września. Zmagania gwiazd w ekstremalnych warunkach będzie można śledzić na antenie stacji TVN, w każdą sobotę o 19:45.

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